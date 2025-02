Crónica desde Moscú: donde los 'riders' son robots

En la capital rusa se puede pagar “por la cara”. Eso no significa que sea gratuito, sino que en sitios como el metro o el supermercado hay máquinas que pueden cobrar al usuario cuando hace un simple gesto: sonreír a la cámara pertinente. Aunque para poder hacerlo se debe tener el rostro registrado en tu entidad bancaria o en la aplicación del transporte público, el proceso es muy simple una vez hecho el trámite. Y es que aunque Rusia es un país conservador en lo social, en lo tecnológico es innovador, en especial en el corazón de la madre patria.

Tecnologia avanzada en Moscú o la URSS, Irina paga en el supermercado con la cara, con un lector facial con la máquina que tiene enfrente. / Àlex Bustos

Este sistema funciona en el transporte público desde 2021, mientras que en las tiendas es algo un poco más reciente. El proceso es muy simple: a la hora de pagar, el cajero del supermercado activará la máquina, que permitirá elegir entre el tradicional pago con tarjeta, un QR que se lee con el móvil o una cámara que reconocerá en segundos la sonrisa y cobrará directamente de la entidad bancaria. Una de los usuarios, Irina, lo ve como algo positivo. “Es una forma de pago muy rápida, sencilla y conveniente”. “Puedo ahorrar mi tiempo porque así no necesito buscar la tarjeta y no pasa nada si la olvido en casa”, razona sobre el uso de esta alternativa.

Tecnologia avanzada en el metro de Moscú, hay una señal que indica que puede pagarse con la cara. En los turnos hay cámaras para pagar. / Àlex Bustos

Del tamaño de un perro

Pero esa integración de la tecnología más allá. Cuando se pide algo a domicilio, existe la posibilidad de que el 'rider' que lo traiga no sea humano. Riders mecánicos, unos pequeños dispositivos del tamaño de un perro, circulan por las calles de Moscú para llevar comida u otros enseres a los rusos que sorprendidos, ven como el futuro les trae lo que solicitaron. Aún son algo raros y suelen llamar la atención de los viandantes, sobretodo en invierno cuando a veces se quedan atascados con la nieve y necesitan la ayuda de una persona. “Recientemente tuve una experiencia curiosa. Mi novio me envió unas flores a través de un 'rider'. Cuando me llegó el aviso, tuve que bajar a la calle y en lugar de una persona, había algo parecido a un coche pequeño que cuando pude abrirlo llevaba el ramo ahí” explica Marina.

El cuidado al apartado tecnológico es tal que los “aitishniks”, los especialistas en tecnologías de la información (palabra basada en la palabra inglesa IT) gozan de una buena fama en la sociedad rusa. Según estadísticas de 2024, casi el 10% de los graduados universitarios lo hizo de algo relacionado con este campo y artículos como este del medio ruso RBC explica que el país euroasiático todavía necesita a muchos más especialistas. Además del prestigio profesional, también suelen contar con buenos salarios. Esta es una de las razones por las que en un país tan tradicional como Rusia donde se espera que el hombre sea el cabeza de familia, muchas mujeres querrían casarse con uno de ellos. Son un 72% de las encuestadas, tal y como indican estadísticas citadas por Komsomolskaya Pravda.

QRs y burocracia online

En las extensas galerías del metro moscovita, hay músicos cantando y tocando desde música folklórica, a rap y canciones rock de grupos internacionales. Muchos de ellos ponen el estuche o un gorro para aquellos que dispongan de efecivo les puedan dejar algo. Pero lo que plantean la mayoría es una alternativa bien simple: QRs o números de teléfono para recibir contribuciones directamente a la cuenta bancaria. Esos cuadrados que parecen pixeles aleatorios son más que habituales en la vida diaria de los rusos, que los deben usar para pagar las facturas de agua y electricidad, entre muchos otros usos.

Una de las iniciativas más innovadoras del gobierno ruso es 'Gosuslugui'. Este portal cibernético se ideó facilitar la vida de los ciudadanos de a pie y gestionar el contacto entre la Administración y las personas. Es por ejemplo el caso de Iván, que apunta que con esta página “se han simplificado muchos procesos” para los rusos. Explica que “desde pagar multas hasta registrar extranjeros entre otros trámites ya no supone largas colas en las oficinas”. La burocracia rusa en los últimos años ha mejorado mucho para los nacionales del país, que pueden hacer gestiones desde su propio domicilio. “Antes perdías mucho tiempo, ahora es mucho más simple” asegura Vladislava. Aunque para los extranjeros residentes no funciona de la misma forma y suelen tener mucha más carga burocrática, los rusos agradecen haber perdido parte de esta. Aunque Moscú es ambiciosa, la falta de algunos componentes fabricados en Occidente han supuesto un contratiempo para estos proyectos, que han visto como la guerra ha puesto palos en las ruedas en el progreso.

Suscríbete para seguir leyendo