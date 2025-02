Milei abre otra polémica al nombrar por decreto a dos integrantes del Tribunal Supremo

En medio de las ramificaciones del "ciriptogate" tanto en los tribunales argentinos como en Estados Unidos y otros países, el presidente Javier Milei nombró por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La decisión no hizo más que avivar el fuego de la controversia política. La oposición cuestionó los nombramientos.

"El Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros", explicó la Oficina del Presidente y sostuvo que el Senado eludió la responsabilidad de emitir una luz verde para que Lijo y García Mansilla pudieran obtener un lugar en el Supremo sin la intervención directa del Ejecutivo.

Lijo es considerado un juez federal de fuerte influencia. Por sus manos pasaron causas sensibles que nunca avanzaron o cuyos dictámenes provocaron fuertes polémicas. "Es el juez federal con más cintura política y más ascendencia sobre sus colegas", dijo el diario ´La Nación`, al tiempo que recordó las sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito que también apuntan contra su hermano. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) consideró que se encuentra entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, la instancia que juzga a los magistrados. También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno.

En cuanto a García-Mansilla, es un especialista en temas relacionados con el petróleo, un encendido impugnador del derecho al aborto. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei, sintoniza con la agenda ideológica del Gobierno de ultraderecha.

La Oficina del presidente recordó que la Constitución Nacional faculta a la primera autoridad ejecutiva a cubrir las vacantes en el Supremo. Ese atributo fue ejercido durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-07) y Mauricio Macri (2005-19).

No han faltado analistas que hicieron mención al apresuramiento de Milei por modificar la agenda política cuando el impacto de la estafa consumada con el activo digital $LIBRA tiende a esparcirse. La revista ´Forbes` acaba de calificarlo "el robo más grande de la historia". Milei fue entusiasta promotor del meme, para después volver sobre sus pasos, asegurar que no estaba "interiorizado" en sus pormenores y, días más tarde, tratar de despegarse del timo cuando aparecían fotografías, conversaciones y otras evidencias comprometedoras. La entrada de Lijo y García Mansilla al Supremo era una obsesión presidencial de meses, pero se ha acelerado en paralelo a la principal crisis que atraviesa al anaco capitalista.

Ucrania y los monopolios

Las marchas y contramarchas de Milei durante los últimos días provocan sorpresa hasta en los aliados. Argentina se abstuvo en la ONU de respaldar una resolución de respaldo a Ucrania. El extertuliano televisivo había invitado a Volodomir Zelensky a su toma de posesión, en diciembre de 2023. En varias intervenciones públicas habló de la "aberrante" invasión rusa. Sus vehementes afirmaciones fueron corregidas a los efectos de alinearse una vez más con Donald Trump. "La toma de distancia de su admirado Zelensky no pudo ser más brutal", dijo el portal ´La Política Online`.

De mismo modo, Milei pasó de defender la función presuntamente benéfica para la economía de los monopolios a cuestionarlos después de que el Grupo Clarín, que controla el principal diario argentino, el negocio de la televisión por cable, internet y parte de la telefonía, a través de Telecom, adquirió la operación de Telefónica en Argentina por 1200 millones de dólares.

"El único monopolio que es malo es el monopolio que está determinado por la fuerza del Estado", solía repetir. "Lo primero que hay que entender es que los monopolios no son malos. Es más, les diría que los monopolios pueden ser maravillosos. Si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está, está arreglándole problemas a la gente. Salvo que sea arreglado por el Gobierno, que eso es otro problema, pero el problema de ahí no es que haya un solo empresario, sino que el problema es que está el Estado".

´Clarín` es un activo protagonista de la vida política de este país. Ha tenido fuertes enfrentamientos con los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La relación con el actual Gobierno es por momentos conflictiva y una de las razones por las cuales denunció el carácter "monopólico" de la adquisición de Telefónica. "Se dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ".