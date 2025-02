Trump asesta un golpe económico a Maduro al revocar las licencia de Chevron para operar en Venezuela

Donald Trump, dio una nueva muestra de imprevisibilidad política. Había dado señales de un extremo pragmatismo con la Venezuela de Nicolás Maduro, al punto de desconcertar a la oposición al hombre que ocupa desde 2013 el Palacio de Miraflores. Cuando parecía normalizarse ese estilo de relación bilateral, apoyado en la disposición de Caracas a recibir a los venezolanos que comenzaban a ser deportados de Estados Unidos, el magnate republicano tomó anunció que revocará las licencias concedidas por la administración demócrata que permitían a las empresas petroleras estadounidenses operar en el país sudamericano a partir del 1 de marzo.

El giro parece devolver a Trump a la hoja de ruta de su primer Gobierno cuando respaldó la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado". A través de un mensaje publicado en las redes sociales, el multimillonario hizo saber de sus señales de endurecimiento. A la par, ajustó cuentas con su oposición interna. "Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha 26 de noviembre de 2022, y que también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro".

Trump no se diferencia de Biden en esta última cuestión: hay una continuidad entre ambas administraciones en lo que respecta a la condena al madurismo por su manejo de las elecciones de julio pasado que fueron ampliamente cuestionadas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del candidato oficial sin presentar las actas y la oposición, a la par, reivindicó la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. Biden reconoció al exdiplomático mandatario electo antes de abandonar el poder.

El tema migratorio es también motivo de la revocación de la licencia que beneficiaba especialmente a Chevron. "El régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de vuelta a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido ‘Acuerdo de Concesión’ de Biden sea rescindido". La oposición tiene, a partir de esta medida, una nueva perspectiva de lo que se propone Estados Unidos.

Impacto económico

En noviembre de 2022, Biden había concedido a Chevron una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de que las sanciones de la Casa Blanca bajo el primer mandato de Trump que pusieron freno a todas las actividades de perforación en 2019 y provocaron fuerte daño a la economía. Si bien no se autorizaron en su momento nuevas perforaciones, la empresa podrá reparar y hacer mantenimiento de los campos petroleros. La autorización de Biden apuntaba a crear mejores condiciones para la celebración de comicios en Venezuela, con garantías para los adversarios de Maduro que se cumplieron a medias.

Un nuevo escenario se abre, por lo tanto, a partir de este giro. "En su primer Gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar. Y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela", dijo Maduro el pasado 20 de enero cuando comenzó la nueva era del multimillonario.

Once días más tarde, aterrizó en Caracas Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales, y se reunió con el presidente venezolano. El Gobierno liberó a seis norteamericanos detenidos y se comprometió a colaborar con la nueva política migratoria de la Casa Blanca. "Creo que esto es un nuevo estándar. Es bastante increíble", dijo Grenell. "Maduro me dijo 'te vamos a dar esto y estas son las cosas que nosotros queremos' y yo le dije: 'No, te estamos dando un gran regalo. Y el gran regalo es que yo estoy aquí sentado contigo y tienes todo tipo de cámaras alrededor y vas a usar todo esto con fines propagandísticos porque un diplomático estadounidense está sentado aquí contigo'". El "regalo" fue la plática y "la esperanza de un futuro diferente". Algo sucedió en el camino y la política de Estados Unidos da señales de orientarse en la dirección que intenta imprimirle el secretario de Estado, Marco Rubio.