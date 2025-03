Albares reafirma el "compromiso claro" de aumentar el gasto en defensa y confía en el respaldo de los partidos "europeístas y demócratas"

La urgencia de reforzar las capacidades militares en Europa se hizo patente este jueves tras la reunión extraordinaria entre los líderes de los Veintisiete en la que se pactó un plan conjunto de rearme. En el contexto de la amenaza rusa y el viraje de la Administración estadounidense de desvincularse de la protección europea, la Comisión aspira a movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar.

Una de las claves de esta apuesta por el rearme europeo es el aumento del presupuesto de defensa de los países miembros. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha reafirmado este viernes que "hay un compromiso claro de alcanzar el 2% (del PIB) en el año 2029", en línea con lo ya anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, Sánchez defendió la necesidad de un "esfuerzo anticipado" para fortalecer la capacidad disuasoria de Europa frente al actual escenario geopolítico.

Sin embargo, Albares ha subrayado la importancia de nuevos métodos para financiar el incremento del presupuesto español en defensa y la necesidad de "mutualizar" el gasto. "Se han abierto nuevas vías que suponen nuevas reglas para inversión en defensa y seguridad del déficit europeo, fondos del Banco Europeo de Inversiones y préstamos", ha referido el ministro antes de participar en el acto 'Mujeres, paz y democracia', organizado por el CIDOB en Barcelona.

"El Gobierno de España no está solo, como no lo está ningún país de la Unión Europea. No se trata ya solo de pensar en base a presupuestos nacionales, sino que Europa está también dando pasos firmes", ha asegurado Albares.

Contraste con los socios de Gobierno

Las maniobras para modificar los compromisos españoles en materia de defensa son complejas y requerirían la aprobación de nuevos Presupuestos en los que incluir estas partidas. No obstante, la determinación del Ejecutivo para hacerlo topa de frente con la postura de sus socios de investidura.

El cambio de configuración del tablero mundial, con nuevas alianzas estadounidense y el afán expansionista ruso no ha generado un cambio en la postura antibelicista de partidos como Podemos o EH Bildu, que ya han expresado su oposición a una escalada armamentística. Así las cosas, resultaría difícil conseguir apoyos de los principales socios del Gobierno, aunque el ministro de Exteriores se ha mostrado optimista.

"Yo espero contar con todos los europeístas y todos los demócratas porque, insisto, de lo que estamos hablando es de seguridad para los proyectos de vida de nuestros ciudadanos y de garantizar que la capacidad de disuasión de Europa está en manos de los europeos", ha explicado Albares.

El contratiempo que supondría la negativa de los socios investidura del Ejecutivo podría inclinar la balanza hacia un consenso con el Partido Popular, con tal de respaldar el compromiso de España con el pacto europeo. De hecho, Moncloa ya ha dado los primeros pasos para compartir su hoja de ruta en política exterior y ha anunciado una llamada entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para abordar este asunto. "Yo espero que el señor Feijóo esté a la altura de las circunstancias", ha concluido el ministro Albares.