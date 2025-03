La ONU carga contra el mortífero ataque de Israel contra Gaza

A excepción de EEUU -que ha augurado el "infierno" para los enemigos de Israel-, las reacciones internacionales se han sucedido para condenar los mortales ataques israelíes sobre la Franja de Gaza que han dejado más de 400 muertos.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que algunos de los ataques se han dirigido contra edificios residenciales, escuelas y campos de refugiados. "Estamos nuevamente viendo escenas de cuerpos mutilados de niños envueltos en sudarios, así como ataques como los que nuestra oficina lleva documentando desde octubre de 2023", ha indicado en rueda de prensa telemática desde Amán, la capital jordana, el representante de la ONU para los Territorios Palestinos, Ajith Sunghay. "Los derechos humanos y la ley internacional vuelven a ser ignorados por el uso desproporcionado de la fuerza", ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, ha dicho el martes que no encuentra las palabras: Yo ya no encuentro las palabras para describir la situación en Gaza", para, a renglón seguido, condenar esta nueva oleada de violencia. "Esa no es la vía para la paz" -ha dicho- para palestinos e israelíes ni para garantizar la seguridad y estabilidad en ningún pueblo de Oriente Próximo.

El ministro español ha recalcado que el camino pasa por un alto el fuego permanente, por permitir la entrada de ayuda humanitaria "masiva" a Gaza, iniciar su reconstrucción y avanzar hacia la Conferencia de Paz de Naciones Unidas de junio para poner en práctica la solución de los dos Estados.

"Preocupación" de Rusia

Rusia ha denunciado que los bombardeos israelíes son el "comienzo de una nueva espiral de tensión" en Oriente Próximo. "Sin duda, es un nuevo agravamiento de la situación, es el comienzo de una nueva espiral de tensión que nos suscita preocupación", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), a través de su portavoz Tommaso della Longa, indicó en la misma rueda de prensa que los equipos de la Media Luna Roja Palestina sobre el terreno "están abrumados por el número de pacientes a atender y la presión a causa de la falta de suministros". Faltan alimentos, material médico y combustible para las ambulancias, en un momento en el que había dejado de entrar ayuda humanitaria en Gaza desde comienzos de este mes por el bloqueo israelí.

"Reiteramos la necesidad de abrir los pasos fronterizos para garantizar un flujo continuado de ayuda humanitaria", agregó la fuente de FICR, mientras que el representante de la oficina de derechos humanos advirtió que los palestinos en Gaza siguen bajo riesgo de hambruna.

"Recordamos una vez más a Israel su obligación de cumplir con las leyes humanitarias internacionales y los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución en sus ataques. Cualquiera dirigido contra civiles que no participan directamente en el conflicto es un crimen de guerra y debe ponerse fin a él inmediatamente", agregó.