Los simpatizantes de Petro presionan en las calles al Senado para que no rechace la reforma laboral

"Ni un paso más, reforma laboral ya". La consigna acompañó las movilizaciones en las principales ciudades de Colombia a favor de una de las iniciativas principales del presidente Gustavo Petro que no cuenta con el visto bueno del Senado y está a las puertas de un naufragio. Las marchas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otros centros urbanos buscaron este martes evitar no solo el fracaso del proyecto, sino dar una señal a favor de un Gobierno que vuelve a apelar a la calle para recobrar fuerzas. La oposición asegura que Petro ya se encuentra en "campaña" electoral de cara a los comicios de 2026 en los que la izquierda por ahora no tiene candidato.

Sindicatos, estudiantes, trabajadores informales y representantes del movimiento indígena expresaron su descontento por el "bloqueo" a una de las leyes que constituyen el corazón del programa político de Petro. "¿Por qué se oponen a que el domingo, que es para descansar se pague doble? ¿Por qué no puede haber cuatro semanas de licencia de paternidad?", se preguntó el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en su llamado a los colombianos a respaldar la reforma.

Ocho de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado decidieron archivar la iniciativa. La primera respuesta de Petro fue convocar a una consulta popular que no tiene fecha. A la par, el Gobierno consideró que la primera y quizá eficaz presión a los legisladores podía ser social. Los senadores se aprestan a discutir otra vez los contenidos del proyecto. Los medios estiman que se mantendrá la posición negativa mayoritaria. La senadora Berenice Bedoya (ASI) dijo que las movilizaciones buscan "intimidar" a los integrantes del Congreso. "No actúo ante presiones, actúo ante realidades".

Rechazos y apoyos

Buena parte del sector empresarial se resiste a la reforma porque teme que aumentarán los costos laborales. Los defensores recuerdan que Colombia es uno de los países de la región que peor paga las horas extra y que el sistema actual no ha permitido resolver dos problemas endémicos: el paro y la informalidad. Colombia tiene es el segundo país latinoamericano con mayor tasa de personas sin empleo y el tercero en fuerza de trabajo sin la más mínima protección.

"Son tan deleznables las razones para el día cívico de hoy como son exasperantes los debates y las piruetas retóricas que se han dado en torno a la convocatoria", dijo el diario bogotano 'El Espectador', sobre la movilización. "Colombia entró en época electoral. Lo que viene solo será cada vez más polarización en busca de réditos políticos", añadió.

Petro defendió las marchas a favor de la reforma ante la ausencia de una salida negociada con sus adversarios. “Si hay un bloqueo institucional contra este Gobierno (…) entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional”, dijo la semana pasada cuando lanzó la idea de una consulta popular. Si finalmente el Senado ratifica su posición el oficialismo cree que todavía existe un resquicio legal: apelar el dictamen.

El presidente ha atravesado más de la mitad de un mandato que imaginó como un punto de inflexión en la historia política de Colombia. Ha enfrentado sucesivas crisis internas y no ha podido consumar con éxito otra de sus propuestas más audaces: la paz total. En medio de las movilizaciones se hizo pública la desavenencia sin salida entre Petro y su ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien será reemplazado por Germán Ávila Plazas. El cargo ya ha sido ocupado por cinco funcionarios que colisionaron con la dirección del Ejecutivo por distintas razones.

El Gobierno tiene una valoración positiva del 35,8%, de acuerdo con un reciente sondeo, 2,5 puntos más que en enero de 2024. Petro cree que existen las condiciones para retomar la ofensiva y también lograr que llegue a buen puerto la reforma del sistema de salud. La confianza presidencial se expresa en las redes sociales donde acaba de celebrar el crecimiento de la economía en enero un 2,6%.