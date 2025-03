Trump afirma que las conversaciones sobre Ucrania "van por buen camino" tras hablar con Zelenski

No ha empezado bien el acuerdo de mínimos alcanzado el martes entre Donald Trump y Vladímir Putin para el cese de los ataques contra las instalaciones energéticas en Ucrania y Rusia, un compromiso bastante más limitado del que ambicionaba la Casa Blanca. Tanto Kiev como Moscú se han acusado de violar el pacto con incidentes puntuales que ponen de manifiesto la desconfianza que persiste entre las partes. El líder estadounidense ha mantenido durante la jornada una conversación telefónica de casi una hora con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Trump la ha definido como una “muy buena conversación” en torno a los asuntos que trató la víspera en su llamada con el presidente y con la intención de "alinear los requisitos y necesidades” de ambas partes. “Vamos muy bien encaminados”, añadió el republicano.

A falta de más detalles sobre la conversación, la Administración Trump confirmó que el próximo domingo volverán a reunirse sus representantes con los negociadores rusos en Arabia Saudí. “Nuestros equipos técnicos se reunirán en Riad en los próximos días con el propósito de implementar y tratar de expandir el alto el fuego parcial que el presidente Trump extrajo a Rusia”, escribió el principal negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Desde Kiev, las autoridades ucranianas confirmaron que no han sido invitadas a la cita, lo que indica que Washington pretende mantener los dos canales de negociación separados y sin incluir a la Unión Europea, que no ha participado de forma directa en ninguno de los contactos hasta la fecha.

Pese al optimismo de la Casa Blanca, que ha logrado abrir una vía diplomática para tratar de detener la guerra tras tres años de agresión rusa sin cuartel, de momento no ha logrado extraer ninguna concesión significativa del Kremlin. La pausa en los ataques contra la infraestructura energética interesaba por igual a ambas partes, dada la recurrencia de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, sus almacenes de combustible y otras instalaciones. El año pasado fueron más de 80 ataques, según el diario ucraniano ‘Kyiv Post’, que redujeron en un 17% las capacidades rusas para refinar sus hidrocarburos, de acuerdo con las estimaciones de la OTAN, contratiempos que han obligado al Kremlin a imponer algunas restricciones a las exportaciones de crudo.

Condiciones del Kremlin

Pero más allá de eso, Moscú mantiene unas condiciones maximalistas para aceptar la tregua de 30 días inicialmente planteada por la Casa Blanca, que debía afectar tanto a las operaciones en el frente como al combate naval en el mar Negro. Durante la pausa, exige que cese la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, su rearme y el reclutamiento de nuevos soldados. Unas condiciones que en ningún momento ha planteado como recíprocas y que ya han sido rechazadas por Kiev. “En términos prácticos Putin ha rechazado hoy la propuesta de alto el fuego”, dijo Zelenski durante una visita a Finlandia.

Se refería a los ataques lanzados la víspera por las fuerzas rusas, poco después de que la Casa Blanca anunciara una tregua para las instalaciones energéticas tras la llamada entre Trump y Putin. De acuerdo, con la versión estadounidense ese alto el fuego afecta también a las infraestructuras civiles, un ámbito que no se menciona en el resumen que el Kremlin hizo de la conversación. En cualquier caso, según las autoridades ucranianas, drones rusos atacaron de madrugada infraestructuras eléctricas que abastecen al sistema de ferrocarriles en la región de Dnipro. “Es esto lo que llaman ‘un alto el fuego inmediato sobre la energía y las infraestructuras’”, dijo con tono sarcástico un portavoz de la compañía publica de trenes.

La "buena fe" de Putin

En un incidente separado, la aviación rusa atacó otra estación eléctrica en Sloviansk (Donetsk), lo que dejó parte de la ciudad a oscuras, según la prensa local. Las autoridades ucranianas informaron además de dos ataques contra centros sanitarios que no dejaron víctimas. Pero también Rusia acusó a sus enemigos de no respetar la tregua. Los servicios de emergencia rusos aseguraron que los restos de un dron ucraniano interceptado durante un ataque incendiaron un depósito de petróleo en el suroeste de Rusia. “El régimen de Kiev no ha cancelado los ataques”, dijo durante la jornada el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La Administración Trump salió a defender la posición rusa. “Cualquier ataque durante la pasada madrugada debió suceder antes de que se diera la orden”, afirmó en una entrevista Witkoff, antes de añadir que el propio Putin habría ordenado abatir siete de sus propios drones para respetar el pacto. “Tiendo a pensar que el presidente Putin actúa de buena fe”, añadió el negociador estadounidense.

Una lectura muy distinta a la que hacen los ucranianos del hombre que está destruyendo su país. Zelenski advirtió que Rusia estaría nuevamente concentrando tropas junto a la frontera para lanzar eventualmente nuevos ataques contras las provincias norteñas de Sumi y Járkov y la sureña de Zaporiyia. “¿Cuándo sucederá? Tratará de hacerlo en los próximos meses. Intentará avanzar y capturar tanto territorio como le sea posible”, afirmó el líder ucraniano.