Macron anuncia una misión francobritánica a Ucrania para estudiar el despliegue de una fuerza de paz

La Cumbre por la paz y la seguridad de Ucrania celebrada este jueves en París fue en sí misma parte del mensaje. Ante la presencia de una treintena de líderes europeos, bautizados como la "coalición de los dispuestos" --con la notable ausencia de Hungría y Eslovaquia--, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que "habrá una fuerza europea en Ucrania" una vez se alcance un acuerdo de paz.

Para ello, Macron anunció la creación de una misión francobritánica destinada a evaluar sobre el terreno las posibilidades de despliegue de una eventual fuerza de paz y a "preparar al Ejército ucraniano del mañana". Este envío de tropas lo harán "ciertos estados miembros de la UE" a "ciertos lugares estratégicos" de Ucrania. Sin embargo, el mandatario no detalló qué países participarán, ya que todavía "no hay unanimidad al respecto" sobre este tema. Desde Europa saben que Moscú se niega a la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano, pero Macron ha elevado el tono al afirmar con contundencia, que "no es Moscú quien decide".

"Se trataría de fuerzas de unos pocos Estados, porque no hay unanimidad al respecto (...), estarán presentes en puntos estratégicos previamente identificados con los ucranianos, quienes firmarían un acuerdo de apoyo a largo plazo, una garantía para los ejércitos y que tendrían un efecto disuasorio ante una posible futura agresión rusa", explicó Macron.

La tregua no es suficiente

Europa insiste en mantener su respaldo a Ucrania con una ayuda adicional de 2.000 millones de euros. No obstante, este jueves los aliados han querido dar un paso al frente: la tregua no es suficiente, hace falta un alto el fuego completo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, coincidió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en que Rusia no está interesada en la paz. Hasta que no haya un compromiso creíble, "Europa debe mantener las sanciones" como forma de presión para obtener un compromiso creíble por parte de Rusia. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el 'premier' británico, Keir Starmer, apoyaron la idea. Este último mencionó que "está absolutamente claro que Rusia intenta retrasar (la paz), está jugando" y aseguró que "hubo claridad, entre los asistentes, en cuanto a que ahora no es el momento de levantar las sanciones".

Hasta ahora, los gobiernos europeos no habían abordado una estrategia de paz y seguridad, un factor clave para Zelenski a la hora de seguir presionando a Putin y proyectar una imagen de unidad, especialmente ante los recientes acercamientos entre Donald Trump y el mandatario ruso. "Insisto en que si no fuera por los últimos movimientos de Estados Unidos, quizás no estaríamos aquí", afirmó el primer ministro portugués a la salida de la reunión, Luís Montenegro.

Proceso complicado

Sin embargo, este jueves la "coalición de los dispuestos" ha empezado a dibujar el futuro no tan lejano de Ucrania. "Nuestro objetivo está claro, es ganar la paz y para eso debemos poner a Ucrania en la mejor posición posible para negociar y asegurar que la paz que sea negociada pueda ser duradera para los ucranianos y para todos los europeos", insistió Macron.

El presidente francés, quien ha lideró la cumbre junto con el primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó que, a pesar de la voluntad de paz, el proceso sigue siendo complicado: "Es bastante difícil concluir que hay negociaciones de paz, cuando hay discusiones paralelas que han llevado a tres comunicados diferentes: un comunicado americano-ucraniano, americano-ruso y otro ruso diferente al precedente", señaló Macron.