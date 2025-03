Vance: "Dinamarca no hace un buen trabajo en la defensa de Groenlandia"

"Dinamarca no hace un buen trabajo para la defensa y la seguridad de Groenlandia (…). No es su prioridad. Esto es un bello lugar, su gente es estupenda, respetamos su derecho a la autodeterminación. Y esperamos que elijan a Estados Unidos como socio. (...) Pero la presión que hacen China o Rusia obliga a actuar. Tenemos que asumir el liderazgo antes de que otros ocupen esa función y nos dejen colgados". El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llevó así Pituffik, la base militar que su país tiene en el noroeste de la isla, los reproches en los que Donald Trump fundamenta su propósito de anexionarse con este territorio autónomo danés.

Esquivó una pregunta de los medios presentes referida a con qué medios piensa su jefe "hacerse" con la isla --"Trump se refiere cuando emplea ese término a la responsabilidad sobre la seguridad de Groenlandia", respondió--. E insistió una y otra vez en que su país no tiene "otra opción" que defenderla frente a China y Rusia. "Tenemos que despertar. No podemos esconder la cabeza bajo la arena, o bajo el hielo, y fingir que los chinos no codician este territorio", insistió.

"No hemos cambiado nuestra retórica al hablar de la fuerza militar. Pero ocurre que Groenlandia, este bello territorio, es muy vulnerable. Y Dinamarca no hace sus deberes. Su seguridad también es la nuestra", remachó Vance, en su sarta de reproches a este aliado europeo de la OTAN.

Vance había saludado a su llegada a los soldados ahí destinados con un "hace un frío glacial aquí", comió con ellos junto a su esposa, Usha Vance, y buscó darle el tono más jovial y distendido a una visita calificada de "privada" pero considerada una provocación tanto por las autoridades groenlandesas como por el gobierno de Copenhague. Con ese mismo ánimo se presentó luego ante la prensa, en una comparecencia de la que, según la televisión pública danesa DR fueron excluidos los medios del país europeo. Ahí descargó sus argumentos contra Dinamarca, país al que pertenece el territorio autónomo ártico que anhela Trump.

Carga contra Copenhague

La visita de Vance se había planteado inicialmente como un viaje de su mujer, revestido del calificativo de privado, aunque acudía acompañada nada menos que del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y del titular de Energía de Trump, Chris Wright. Las autoridades groenlandesas advirtieron de que no estaban invitados y de que no serían recibidos por su gobierno. Se suprimió entonces la parte más groenlandesa de la visita, como una carrera de trineos tirada por perros. Y se decidió que solo acudirían a zona estadoundiense, Pituffik, aunque ya con el vicepresidente encabezando la delegación.

Copenhague respiró aliviado ante el cambio de planes. Se ahorraba al menos el choque de trenes diplomático con su poderoso aliado de la OTAN. El interés de EEUU por la isla no es nuevo ni tampoco lo son las reclamaciones de Trump, quien ya en su primer mandato trató de "comprar" --sin formalizar una oferta--. Pero tras su retorno a la Casa Blanca, el tono de sus reproches y planes expansionistas se ha elevado a niveles insostenibles entre dos paises socios de la Alianza Atlántica.

Estados Unidos mantiene su base en Pituffik, antes conocida por Thule, desde 1951. La considera imprescindible para la defensa nacional, en caso de que Rusia lance sus misiles contra territorio estadounidense.

La UE, como rival

El problema, para Groenlandia, es que a Trump no le basta con mantener esta base o ampliar la cooperación militar, como ha sugerido Copenhague. Considera "ineludible" para la seguridad de su país tener el control sobre la isla. Un 80 % de cuyo territorio está bajo el hielo permanente y su densidad de población es mínima --57.000 habitantes por 2,2 millones de kilómetros cuadrados de superficie--.

Junto al control de la región o de las nuevas rutas de navegación que se harán más accesibles con el acelerado deshielo ártico, EEUU busca explotar sus materias primas y tierras raras. Compite ahí con la Unión Europea (UE), en la que formalmente no está integrada Groenlandia pese a pertenecer al Reino de Dinamarca.

Su estatuto de autonomía, vigente desde 2009, reconoce a Groenlandia tanto el derecho a la autodeterminación como al uso de sus materias primas. En 2019, Washington firmó con Nuuk, la capital, un memorando de cooperación minera. Cuatro años después, la Comisión Europea (CE) firmó otro similar.

"Enhorabuena al nuevo Gobierno de Groenlandia y a su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen. Merecéis socios que os respeten y os traten como iguales", indicó la presidenta de la CE, Ursula von Leyen, en un mensaje en redes sociales y dirigido al vencedor de las recientes elecciones groenlandesas. Apenas unas horas antes de la llegada de Vance a la isla, Nielsen había presentado en Nuuk su coalición de gobierno, una alianza que suma a cuatro de los cinco partidos con escaños. Todos ellos representan a distintas variantes del independentismo moderado. Queda en la oposición Naleraq, el partido que defiende la vía más rupturista respecto a Dinamarca. "La UE se enorgullece de ser ese socio para ustedes", prosigue el mensaje de von der Leyen.