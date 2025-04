'Ajmat', la baza del checheno Kadírov para sustituir al grupo de mercenarios Wagner en Ucrania

Corría el mes de febrero de 2023. Los partes diarios de la guerra de Ucrania no favorecían a las tropas rusas, y Yevgueni Progozhin, líder de la milicia mercenaria Wagner, ya había entrado en curso de colisión frontal con el estamento militar y el Ministerio de Defensa de Rusia, inquietos ante la relevancia de una unidad paramilitar que actuaba con grandes dosis de autonomía y mostraba un elevado grado de efectividad en el frente. Fue entonces cuando el fallecido comandante mecenario realizó una visita, en un hospital de Moscú donde se recuperaba de un envenenamieno, a Apti Alaudinov, líder de otra unidad de voluntarios, las Fuerzas Especiales 'Ajmat', apadrinadas y financiadas desde Chechenia por Ramzán Kadírov, el líder de esa república caucásica y cercano aliado de Vladímir Putin.

Durante el encuentro hubo tiempo para todo. Para charlar, para almorzar, para anunciar una donación de munición a los combatientes wagneritas de parte de los "verdaderos hombres y patriotas" (léase ajmatistas) e incluso para que el difunto apodado en su día 'el chef de Putin' regalara a su colega un martillo, instrumento con el que la disuelta milicia mercenaria de Yevgueni Prigozhin asesinaba a los desertores en escalofriantes ejecuciones grabadas en vídeo. Tan solo cuatro meses más tarde, el propio Prigozhin protagonizaría la única rebelión militar contra el Kremlin de la que se tiene noticia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, acabando por recular cuando se hallaba ya cerca de Moscú y refugiándose en Bielorrusia, para luego perder la vida en agosto una catástrofe aérea envuelta en aureola de atentado. En otoño de ese año, se informó que, de forma masiva, combatientes de Wagner se estaban integrando en las filas de Ajmat, siendo recibidos con palabras calurosas por el general Alaudinov: "Son verdaderos patriotas y héroes rusos".

Todo parece indicar que las Fuerzas Especiales 'Ajmat' han tomado el relevo de la disuelta milicia wagnerita en los frentes bélicos de Ucrania. Con algunas similitudes, como el culto que la tropa rasa profesa hacia el comandante militar que los lidera, percibido como una suerte de personaje superior que permanece al margen de las luchas políticas: en el caso de Wagner, el mencionado Prigozhin y su lugarteniente, Dmitri Utkin, fundador del grupo mercenario y admirador confeso de Hitler. En el caso de 'Ajmat', el propio Alaudinov. Pero con una fundamemental diferencia: la lealtad incuestionable hacia la élite rusa y el Kremlin. Mientras Alaudinov firmó en junio de 2023 un contrato con el Ministerio de Defensa que colocaba efectivamente a su unidad de voluntarios bajo la autoridad del Gobierno, Prigozhin se negó en redondo a hacer lo propio en esas mismas fechas, acrecentando su conflicto con la élite militar del país.

Sorpresa en la composición

Una de las grandes sorpresas que depara un examen cercano de 'Ajmat' es la composición de las tropas. Pese a estar respaldada, tanto financiera como logísticamente por Kadírov, pese incluso a llevar el nombre del padre del líder checheno, Ajmat Kadirov, muerto en atentado en 2004, es fundamentalmente una fuerza formada por rusos. "Más del 90% de sus integrantes no son chechenos étnicos", corrobora para EL PERIÓDICO Marta Ter, especialista en evaluaciones de riesgo enfocadas hacia el Cáucaso y Asia Central, al tiempo que autora del libro 'La Chechenia de Kadírov', donde también hace mención a esta fuerza.

La razón es simple, según fuentes de la oposición chechena en el exilio: "Los chechenos no quieren ir a luchar a Ucrania", y las campañas emprendidas por el propio Kadírov para reclutar a ciudadanos de esa nacionalidad han acabado "en fracaso". "He hablado con muchos combatientes chechenos que guerrean en las filas de Ucrania, y ninguno me ha informado de haberse encontrado con chechenos luchando junto a los rusos", continúan dichas fuentes. De hecho, en algunas fases de la guerra, los escasos soldados de esa nacionalidad caucásica integrados en las fuerzas rusas recibieron el apodo de "soldados Tik Tok", por su afición a grabarse en la retaguardia y difundir el material en las redes sociales. Y es que entre 1996 y 2009, la minúscula república de Chechenia afrontó dos devastadoras guerras con las tropas federales rusas, que dejaron una cifra de fallecidos civiles: al menos 75.000 muertos -aunque fuentes chechenas duplican este número- para una población que no supera el millon y medio de habitantes.

Desde hace ya largo tiempo, en aeropuertos, estaciones de autobuses o de trenes de la Federación Rusa, incluso en aquellas situadas en ciudades remotas del Lejano Oiente, es posible contemplar pasquines que incluyen un número de teléfono animando a posibles reclutas a alistarse en 'Ajmat' y conminándoles a acudir a Chechenia, donde recibirán un corto entrenamiento de dos semanas de duración antes de ser enviados a Ucrania. ¿Qué empuja a muchos rusos a preferir esta opción, antes que utilizar los canales regulares de reclutamiento del Ministerio de Defensa o la Guardia Nacional? "Los recursos", responden fuentes opositoras chechenas en el exilio. "'Ajmat' está mucho mejor dotada de ellos, y los reclutas reciben uniformes, armamento adecuado, y cuentan con superior apoyo hospitalario", continúan las mismas fuentes, quienes recuerdan que, en otros casos, son los propios alistados quienes deben comprar su propio uniforme y pertrechos militares.

La existencia de 'Ajmat' reporta pingües beneficios intangibles a Kadírov, quien ve aumentado su prestigio e influencia en el seno del Kremlin, donde no le faltan enemigos, a costa de un ínfimo desgaste interno. "El régimen de Kadírov puede seguir ofreciendo la imagen de gran proveedor de soldados al frente, a pesar de aportar una cantidad no tan significativa de sus hombres", concluye la especialista Marta Ter en su libro 'La Chechenia de Kadírov'.

