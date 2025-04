Pau Pujolàs, el economista citado por la Casa Blanca: "Que te vinculen con Trump no le beneficiaría a nadie"

"Que tu nombre se vincule con el de Donald Trump, no creo que le beneficie a nadie", sentencia el solsonense Pau Pujolàs, el profesor de Economía que firma el estudio que referenció el presidente de Estados Unidos para calcular los nuevos aranceles que quiere aplicar a cada país del mundo. En declaraciones para este diario, asegura que la interpretación de la Casa Blanca "es completamente incorrecta" y "no tiene ningún sentido", lo que le extraña especialmente, sobre todo, porque "Trump está rodeado de expertos muy potentes" y duda de que sus afirmaciones no les parecieran una "tontería" a ninguno.

Pujolàs, nacido en Clariana de Cardener, donde vivió hasta los tres años, cuando su familia se trasladó a Solsona, es profesor de Comercio Internacional y Macroeconomía de la Universidad McMaster, en Ontario, en Canadá. Como estudioso de este ámbito, ha escrito casi una decena de artículos académicos "y ninguno de ellos" le había hecho famoso hasta que Trump citó su estudio 'Trade Wars with Trade Deficits' (Guerras comerciales con déficits comerciales), publicado en diciembre de 2024.

"Lo que ha hecho Trump no se aguanta por ninguna parte, nada tiene que ver con lo que se propone en el estudio", afirma. Haciendo uso de un superordenador, lo que hace en su investigación es "calcular y procesar un modelo cuantitativo bastante serio" y resultan unas propuestas de los aranceles óptimos para cada país en el contexto actual. Por el contrario, "Trump utiliza una fórmula que no tiene sentido y que ni siquiera aparece en el estudio", subraya. En concreto, esta fórmula propone tomar el déficit comercial de bienes de EEUU con un país concreto y dividirlo por el total de importaciones de bienes de ese país.

La exposición mediática

Preguntado sobre cómo cree que le afectará la exposición mediática que ha recibido desde que el presidente de EEUU citó su estudio, Pujolàs confía en que no le perjudique. "Que vinculen tu nombre con Donald Trump no le favorecería a nadie", manifiesta. Por ello, como añade, ha optado por la transparencia y ha accedido a atender a todos los medios que se le han puesto en contacto "para explicarlo lo mejor que he sabido y hacer saber que mi investigación y lo que hace Trump son dos cosas completamente diferentes". "Lo último que quisiera es que alguien pensara que yo soy un economista de ese señor", sentencia.

Sin embargo, también ve la parte positiva de la exposición de su estudio: "Hay mucha gente que nunca había pensado en las guerras comerciales, como tampoco en los déficits comerciales, y tengo la sensación de que ahora empezamos a ser más conscientes de ello", explica.

Hacia unas políticas anticomerciales

Una década atrás, todo apuntaba a que el comercio internacional iría alineado con la integración a escala mundial de la economía. "Entonces se hablaba de realizar el Transpacific Partnership y de impulsar medidas de aglutinamiento comercial en todo el mundo". En el contexto actual, en cambio, se están impulsando medidas que parecen querer "romper el comercio", como el Brexit o la renuncia al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

De hecho, el economista solsonense descubrió, a lo largo de otro de sus estudios, que en la década de 1930, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran destrucción del comercio internacional. Entonces, con los coautores de la publicación, se dieron cuenta de que "actualmente también existe una especie de voluntad de intentar romper con este tipo de mundo; parece que las políticas nos manejan al revés de lo que propone el modelo de integración comercial".

"Esta realidad debería hacernos temblar", según el economista. En el marco de esta investigación, pudo demostrar que seguir políticas anticomerciales en la actualidad supondría unos «"ostes altísimos" que, indudablemente, tendrían un gran impacto a nivel mundial e incluso podrían desencadenar una guerra comercial aún más feroz.

Avanzar hacia el libre mercado

De cara al futuro, el economista solsonense considera que la opción más beneficiosa para la economía mundial sería "avanzar hacia el libre comercio y dejar de hacer el tonto". De esta forma, como asegura, cabría la posibilidad de bajar los aranceles y frenar las guerras y tensiones comerciales actuales. Sin embargo, se muestra incierto sobre el rumbo que acabará tomando en la realidad.

Pujolàs tiene 38 años y se graduó en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. De ahí pasó a hacer el doctorado, también en Economía, a la Universidad Autónoma de Barcelona y, en esa época, se trasladó a la Universidad de Minnesota ya la Reserva Federal de Minneapolis. Una vez en el continente estadounidense, cuando terminó el doctorado, empezó a buscar trabajo y, como explica, la mejor oferta la encontró en la Universidad de McMaster, donde ejerce como profesor en la actualidad.