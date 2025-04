Trump se reúne con Zelenski antes del funeral del papa Francisco: "Están muy cerca de un acuerdo"

El funeral del papa Francisco ha servido para reunir en Roma a decenas de jefes de Estado y de Gobierno en un momento muy delicado para las relaciones internacionales, pero también con algunas oportunidades en el horizonte. Entre los encuentros de líderes mundiales, fuentes del Vaticano han confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido esta mañana en Roma como su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Basílica de San Pedro. El encuentro ha durado unos 15 minutos y llega horas después de que el estadounidense asegurara en su red social que Ucrania y Rusia están “muy cerca de un acuerdo” e instara a las partes a reunirse pronto para “cerrarlo”.

“Hay acuerdo en la mayoría de puntos. Acaben ya con la sangría. ¡Estaremos donde haga falta para ayudar a facilitar el final de esta guerra cruel y sin sentido!”, escribió Trump al aterrizar anoche en Roma. El republicano ha pasado en la ciudad eterna apenas 15 horas, según la agenda proporcionada por la Casa Blanca, su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió nuevamente el poder a finales de enero. Trump abandonó Italia poco después de las 13.00 horas, sin que exista hasta ahora constancia de una segunda reunión con Zelenski, como se había especulado.

También ha sido la primera vez que el republicano se reúne con el líder ucraniano desde su tormentoso encuentro de febrero en la Casa Blanca. "El presidente Trump y el presidente Zelenski se han reunido hoy en privado y han tenido una discusión muy productiva", ha dicho un portavoz de la Casa Blanca. En las fotos proporcionadas por Reuters se ve a ambos dirigentes sentados a solo unos centímetros de distancia, sin ninguna mesa de por medio, en uno de los salones de la Basílica de San Pedro. En otra de las imágenes se ve como charlan con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Buen encuentro. Hemos abordado mucho cara a cara. Confío en que haya resultados sobre todo lo discutido. Proteger la vida de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional", escribió Zelenski más tarde en las redes. "Un encuentro muy simbólico con el potencial de convertirse en histórico si alcanzamos resultados conjuntamete", añadió el líder ucraniano, quien está previsto que se reúna también durante la jornada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. La dirigente alemana saludó durante el funeral a Trump, pero ambos decidieron reunirse "en otro momento", informa Beatriz Ríos citando fuentes comunitarias.

Contrapropuesta ucraniana

Los asesores del republicano presentaron esta semana a ucranianos y rusos los parámetros de su oferta para detener la guerra en Ucrania, una propuesta con un marcado sesgo prorruso. De acuerdo por el borrador publicado por Reuters, Washington reconocería legalmente la anexión rusa de la península de Crimea y aceptaría de facto la ocupación de las cuatro provincias ucranianas parcialmente ocupadas hoy por los militares del Kremlin. Kiev debería a su vez renunciar a su potencial entrada en la OTAN. La Casa Blanca ha presentado la oferta como definitiva y amenaza con renuncir a la mediación en el conflicto si las partes no aceptan la propuesta.

Zelenski ha rechazado de pleno algunos de los puntos de la propuesta, lo que llevó hace unos días a Trump a acusar al líder ucraniano de hacer "declaraciones inflamatorias" que no ayudan a detener la guerra. Pero esta misma semana ha trasladado a Washington su propia contrapropuesta, según 'The New York Times'. Si bien omite cualquier restricción respecto a las dimensiones del Ejército ucraniano, como demanda el Kremlin, un ejército que estaría apoyado por un "contingente de seguridad europeo" con respaldo de EEUU, ya no habla de recuperar todos los territorios que Rusia ocupa en Ucrania.

El encuentro entre ambos líderes se produce en medio de intensos contactos de Washington con Kiev y Moscú para buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Esta misma semana, el negociador de cabecera de Trump, Steve Witkoff, se reunió en Moscú con Putin. Una reunión que, entre otras cosas, sirvió para discutir "la posibilidad de reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania", según dijo después un portavoz del Kremlin.