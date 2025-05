Borrell anima a construir una defensa paneuropea desde fuera de la UE

El exvicepresidente y alto representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha animado este lunes a Francia y Alemania a liderar la construcción de una defensa europea desde fuera de la Unión Europea ante la imposibilidad de conseguir la unanimidad de los países para hacerlo desde dentro. "Mi consejo es dejar de buscar la solución (al problema de la defensa europea) donde no la hay. Si hay un grupo de estados europeos que quiere construir una unión europea de la defensa que lo hagan con un nuevo tratado intergubernamental, igual que lo hicimos para salvar el euro", ha dicho Borrell, durante su intervención en una de las sesiones de la reunión anual del Cercle d'Economia.

Borrell, que preside el Cidob -el centro de investigación en relaciones internacionales de Barcelona-, ha recordado que, en el caso del euro, "nos inventamos un tratado que no era de la Unión para crear los mecanismos para que no se rompiera el euro". Así, ha instado a Francia y Alemania a "ponerse manos a la obra" para crear esta defensa europea, tras subrayar que la defensa es una competencia exclusiva de los estados. "La UE podrá luego dar préstamos, pero el mando y el control es cosa de los ejércitos", ha dicho.

Coordinación militar

El exalto representante de la UE para asuntos internacionales y política de defensa ha abogado también porque los países europeos inviertan en capacidades militares de manera coordinada para "no tirar el dinero" y construir una fuerza "interoperable". Preguntado por si confía en el compromiso de EEUU con la OTAN, ha subrayado que existen cuatro escenarios: "malo, peor, pésimo y digerible" y ha apostado por rediseñar la OTAN pensando en la retirada del país norteamericano. "El mejor escenario es que se retirara garantizando la cobertura aérea, nuclear y la información satelital", ha señalado, para apuntar a continuación que el peor sería un acuerdo entre EEUU y Rusia "que sacrificara a Europa en el altar de una gran alianza entre dos superpotencias".

Flanco oriental

Ante un eventual acuerdo Rusia-EEUU, Borrell ha instado a Europa a no dejar de ayudar a Ucrania y ha alertado de que, si ésta cayera en la órbita rusa, la UE tendría un flanco oriental muy extenso, que no sería capaz de defender. De momento, Borrell ha abogado por aumentar el gasto militar europeo en 250.000 millones de euros al año, una inversión que ve "cara pero posible y necesaria". "No se va a hacer mañana pero mejor empezar hoy", ha señalado.