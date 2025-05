Bruselas amenaza con nuevos aranceles por valor de 95.000 millones si las negociaciones con EEUU fracasan

La Comisión Europea ha presentado este jueves una nueva lista provisional de productos a los que imponer aranceles en respuesta a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que afectaría a 95.000 millones de euros en importaciones desde el otro lado del Atlántico.

En Bruselas se está acabando la paciencia. Ha pasado más de un mes desde que Trump anunciara una tregua para negociar. Pero a pesar de los viajes del comisario de Comercio, Maros Sefcovic a Washington y los constantes contactos técnicos, no parece que haya demasiados avances. En este contexto, el Ejecutivo comunitario se prepara para responder.

A pesar de la tregua, que expira en julio, sobre las exportaciones europeas pesan aranceles del 25% sobre los coches, el acero y el aluminio, y un 10% sobre casi todo lo que Europa exporta a EEUU. Si las negociaciones fracasan y Washington no levanta los aranceles, la Comisión responderá con una nueva batería represalias. Bruselas apunta en esta ocasión también a productos industriales y agrícolas. Lo hace en respuesta a los aranceles sobre los coches y a los denominados “recíprocos” por parte de Estados Unidos.

“La UE sigue plenamente comprometida con la búsqueda de soluciones negociadas con Estados Unidos”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. “Creemos que pueden alcanzarse buenos acuerdos en beneficio de los consumidores y las empresas de ambos lados del Atlántico”, ha asegurado von der Leyen.

Pero si las negociaciones no concluyen con un resultado “mutualmente beneficioso” y llevan a la eliminación de los aranceles impuestos por Washington, la UE responderá. Con la propuesta de hoy, Bruselas arranca una nueva ronda de consultas con los gobiernos y las industrias afectadas que se alargará hasta el 10 de junio. La decisión última dependerá en gran medida de cómo se desarrolle este diálogo, y el que la Comisión mantiene con la administración Trump.

Los productos

También en esta ocasión, Bruselas intenta hacer daño a Estados Unidos de forma práctica y simbólica. La lista incluye productos industriales, y agrícolas. Desde carne de vacuno o huevos hasta fruta seca, gran cantidad de verduras, aceitunas, quesos o pescado y marisco congelados. También se aplicarían aranceles por ejemplo a algunas semillas y plantas, además de bebidas alcohólicas por valor de 1.300 millones de euros.

En el ámbito industrial, las contramedidas afectarían a receptores de radio y televisión, lámparas ultravioleta, filamentos de bombillas, tractores, motores y otras piezas de coches como por ejemplo neumáticos, además de los propios vehículos. También incluye frigoríficos, y productos textiles, incluida ropa. También se verán afectados componentes en el sector de la aviación, lo que podría suponer un golpe importante para una empresa tan importante como Boeing. Según fuentes comunitarias, la lista no es casual, sino que estos productos forman parte de sectores donde la UE considera que hay margen para reequilibrar las relaciones comerciales transatlánticas.

Para la Comisión, tan importantes son los productos que están en la lista como los que no. "Hay productos, por ejemplo, en el sector farmacéutico que hemos decidido deliberadamente no cubrir", ha explicado una alta fuente comunitaria. La lógica es que Estados Unidos no ha impuesto nuevos aranceles en este sector -al menos de momento- y Bruselas quiere guardarse esta carta, al tratarse de un área "importantísima" para futuros debates y medidas.

Aunque no especifica qué arancel se aplicará, con esta lista de productos, la Comisión eleva las contramedidas que ha puesto sobre la mesa a unos 160.000 millones de euros en exportaciones desde Estados Unidos. Esta propuesta de la Comisión se sumaría a la primera lista, en respuesta a los aranceles sobre el acero y el aluminio por valor de 21.000 millones, que está suspendida como muestra de buena voluntad.

Proporcionalidad

Las medidas anunciadas por Bruselas son significativamente inferiores al coste de los aranceles impuestos por Donald Trump, que el propio ejecutivo comunitario calcula en torno a 380.000 millones. En esta ocasión, de nuevo, la Comisión evita además de nuevo tocar los servicios, aunque fuentes comunitarias insisten "sigue siendo una opción". Bruselas justifica la decisión en que el objetivo no es responder "dólar por dólar" sino dar una respuesta "proporcionada".

Según fuentes comunitarias, en el pasado, el objetivo era "poner presión" al tiempo que priorizaban la negociación. Ante un escenario en el que los aranceles no se eliminen, Bruselas entiende que la respuesta debe poder ser también sostenible en el tiempo. La Comisión parte de una situación "asimétrica" en la que la UE ha puesto en pausa su respuesta, mientras que Estados Unidos mantiene buena parte de los aranceles impuestos en los últimos meses.

Y mientras Bruselas prepara una respuesta, Washington sigue trabajando en más gravámenes en otros sectores que podrían llegar en cualquier momento. En particular, la Casa Blanca apunta al sector farmacéutico, los semiconductores, y las materias primas. “Si todas estas investigaciones desembocan en aranceles injustificados y perjudiciales, otros 170.000 millones de euros de exportaciones de la UE a EEUU se verían afectados”, dijo Sefcovic el pasado martes durante un debate en la Eurocámara. Esto incrementaría hasta los 549.000 millones las exportaciones europeas a Estados Unidos que se verían afectadas, es decir, un 97% del total.

En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado también este jueves su decisión de llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, al entender que los aranceles llamados “recíprocos” son ilegales. El primer paso es tratar de sentar a Washington a negociar en el marco de la organización, lo que parece bastante complicado a juzgar por la postura de Trump respecto a las instituciones que regular la cooperación multilateral.

Además, la Comisión plantea también imponer restricciones a la exportación de varios productos en el sector del aluminio y el acero, por valor de 4.400 millones de euros. En este sentido, Bruselas también evalúa de cerca los movimientos en los mercados comerciales como resultado del terremoto que han provocado los aranceles. La Comisión presentará los resultados de ese análisis previsiblemente a final de este mes.