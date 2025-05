Rusia se niega a detener la guerra para bloquear la negociación con Ucrania

"El lenguaje de los ultimátums es inaceptable para Rusia". Con estas palabras, Dmitri Peskov, portavoz presidencial en Rusia, se ha encargado este lunes de enfriar las expectativas suscitadas en las últimas horas de un encuentro en Estambul entre los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. La parte rusa se niega a plegarse a la exigencia de una tregua de 30 días de duración que plantean los aliados y Ucrania para facilitar un eventual arranque de las negociaciones, y ni siquiera ha respondido a la propuesta del mandatario ucraniano de verse las caras con el líder del Kremlin el jueves en Estambul. En un intento de impulsar una negociación que, a día de hoy, afronta innumerables obstáculos, el propio presidente estadounidense Donald Trump ha ofrecido hacer acto de presencia en el país gobenado por Recep Tayyip Erdogan.

"Estaré en Turquía este 15 de mayo, y espero que Putin también pueda venir en persona; espero que en esta ocasión no busque excusas para decir 'no he podido venir'", ha instado Zelenski a su homólogo ruso. La actitud de Zelenski, dialogante sobre el papel, ha colocado en una posición incómoda al Kremlin y ha desatado la ira entre funcionarios oficialistas de Rusia, que vienen a calificar la oferta de postureo para evitar ser responsabilizado de una eventual ausencia de diálogo. "Los encuentros a alto nivel, especialmente bajo circunstancias difíciles, no se pactan de esta manera", ha reaccionado Konstantin Kosachev, vicepresidente de la Duma, la Cámara baja del Parlamento ruso. Según su opinión, es "comedia y espectáculo" destinado a "culpar" al líder del Kremlin de un posible fracaso.

A deshoras

La propuesta de iniciar negociaciones directas pronunciada por Putin en una rueda de prensa convocada a deshoras y celebrada durante la madrugada del domingo tenía también su letra pequeña, a decir del Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW), el think tank más seguido por la prensa internacional gracias a la precisión de sus análisis. En un post publicado el domingo, la organización hace hincapié en que el planteamiento que hace la parte rusa de las conversaciones, según se encargó de recordarlo el ayudante presidencial Yuri Ushakov, consiste en retomar las negociaciones interrumpidas en mayo de 2022 en Turquía, lo que en opinión del ISW, equivaldría a "una rendición".

De acuerdo con los borradores de protocolo debatidos entonces y filtrados en su día por 'The New York Times' y 'Wall Street Journal', entre sus términos se incluía la obligación de que Ucrania incluyera en su Constitución una provisión que estableciera la neutralidad del país, al tiempo que limitaba severamente el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas, dejándolas a expensas de un nuevo ataque ruso. El ISW recuerda que todo ello se debatió en un momento del conflicto crítico para Ucrania, en el que las tropas rusas amenazaban directamente a Kiev y ocupaban largas porciones de territorio ucraniano, mientras que la realidad sobre el terreno es, en estos momentos, muy diferente: las fuerzas de Kiev han recuperado en todo el tiempo transcurrido desde entonces amplios territorios perdidos en los inicios de conflicto, y el Ejército de Putin, empantanado en una guerra de trincheras con avances que, a duras pena se contabilizan en dígitos únicos de kilómetros, no parece en posición de realizar grandes conquistas.

Ante la posibilidad de que la negociación no tenga lugar finalmente, los líderes europeos ya han empezado a poner a punto la batería de sanciones que aplicarían contra Rusia, tal y como advirtieron durante el fin de semana. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado que se disponía a hablar con Zelenski y con otros líderes europeos para consensuar el castigo a Moscú, que también ha sido objeto de debate en una reunión que tuvo lugar en Londres del llamado Grupo Weimar +, en el que están incluidos, además del Reino Unido, las cinco mayores economías de la UE, es decir, Alemania, Francia, Italia, Polonia y España, junto a la UE como institución. "Hemos hablado de sanciones y hemos dejado muy claro que si Rusia no acepta este alto el fuego incondicional, si no avanzamos hacia unas negociaciones de paz genuinas y reales, con una voluntad real de llegar a la paz sin condiciones, las sanciones son uno de los instrumentos que tenemos", ha declarado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.