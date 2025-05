Israel propone la liberación de los rehenes y el desarme y exilio de Hamás para acabar con la guerra en Gaza

El Gobierno israelí ha anunciado este domingo que su equipo de negociadores en Doha (Qatar) está proponiendo abiertamente que terminará su ofensiva en Gaza si Hamás libera a todos los rehenes, depone las armas y abandona el enclave palestino.

"Bajo la dirección del primer ministro, incluso a esta hora, el equipo negociador en Doha trabaja para agotar todas las posibilidades de un acuerdo", según ha hecho saber la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

La oficina apunta no obstante que Israel no abandona otro plan escalonado, como el planteado por el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff, y que contempla una liberación paulatina de rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, según la nota recogida por el diario 'Times of Israel'.

Hamás ha respondido a propuestas similares antes declarando que no tienen ni la más mínima intención de entregar las armas, mucho menos dejar Gaza, y ha exigido a Israel que retire todas sus fuerzas del enclave y regrese al plan original de canjes de rehenes y capturados por presos palestinos.