León XIV, a J.D. Vance: "Deseo que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y se alcance una solución negociada entre las partes"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, se ha reunido este lunes con León XIV, en la enésima reunión de alto nivel organizada en las últimas horas entre los líderes presentes en Roma en ocasión de la misa de inicio de pontificado del domingo del Papa peruano-estadounidense. El encuentro, que ha empezado sobre las ocho de la mañana y durado unos 45 minutos, ha tenido como gran elefante en la habitación las negociaciones ruso-ucranianas en curso para poner fin a la guerra que Rusia libra contra Ucrania.

Durante la reunión, a la que Vance acudió acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha habido "un intercambio de opiniones sobre algunos de los temas de la actualidad internacional", ha explicado El Vaticano. En este marco, el Papa ha expresado su "deseo de que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas", han añadido, al precisar que el funcionario estadounidense también se ha reunido posteriormente con Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados.

La Sala de Prensa del Vaticano ha informado así del contenido de la conversación, que ha calificado de "cordial", tan solo un día después de otra reunión del propio Papa con Volodímir Zelenski, también presente en Roma. Un encuentro, tras el cual el presidente ucraniano agradeció al Pontífice su ofrecimiento de que el Vaticano se convierta en "una plataforma" para que Rusia y Ucrania negocien de forma "directa".

Plataforma

"Estamos dispuestos a dialogar en cualquier formato en aras de obtener resultados reales", afirmó Zelenski. "Gracias [al Papa] por su sostén a Ucrania y por su voz en defensa de una paz justa y duradera", aseveró el ucraniano. Unas palabras, estas, que no han parecido casuales después de que Zelenski aprovechara el domingo también para reunirse con Vance —asimismo en vista de la prevista conversación de hoy entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin— para insistir en su postura sobre las negociaciones con el Kremlin.

Zelenski, sin embargo, no se salió demasiado de su guion, al pedir "imponer sanciones a Rusia" y "presionar hasta que [Moscú] se demuestre dispuesta a detener la guerra". Existe, eso sí, "la disposición de Ucrania a una autética diplomacia […] para un alto el fuego total e incondicional lo antes posible", según afirmó el ucraniano, después de que el único resultado tangible de las negociaciones del viernes en Estambul fuera la promesa del intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando.

Gaza y aranceles

Los encuentros entre el vicepresidente estadounidense, el líder ucraniano y el Papa no ha sido los únicos de alto nivel ocurridos al margen de los actos religiosos organizados por el Vaticano. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha aprovechado de la circunstancia para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que uno de los grandes temas de discusión ha sido la guerra de Israel contra Gaza.

"Justamente porque somos amigos de Israel no podemos permanecer indiferentes a los que está ocurriendo en Gaza, donde la situación es cada vez más difícil y dramática. Pedimos el cese de las hostilidades", ha dicho la mandataria italiana, en una toma de postura más dura hacia su aliado que las expresadas en anteriores ocasiones. "No debe haber ambigüedades respecto a la liberación de los rehenes y al hecho de que no hay futuro para la presencia de Hamás en la Franja de Gaza ni en un futuro Estado palestino", ha luego añadido.

No fue tampoco la única carta que Meloni jugó. En otro aparte, la primera ministra italiana logró que, por primera vez desde el inicio de la guerra de los aranceles, Vance y Rubio se reuniesen con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Esperamos que esta reunión sea el inicio de una negociación comercial a largo plazo con beneficios mutuos", afirmó Vance antes de la reunión en tonos positivos. "Todos sabemos que el diablo está en los detalles, pero lo que nos une es, en definitiva, que queremos un buen acuerdo para ambas partes", agregó Von der Leyen, en un evidente intento de relajar la relación con la administración de Trump.