La UE aprueba un nuevo paquete de sanciones y amenaza con más si Rusia no acepta un alto el fuego en Ucrania

"Cuanto más alargue la guerra Rusia, más dura será nuestra respuesta", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una publicación en redes sociales en la que ha advertido de que la Unión Europea trabaja ya en nuevas sanciones, después de que los ministros de Exteriores de los veintisiete hayan aprobado el decimoséptimo paquete de medidas desde que comenzara la invasión de Ucrania.

Tras su llamada telefónica con el presidnete ruso Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a varios líderes europeos del resultado de la misma. El republicano dejó en manos de Ucrania y Rusia las conversaciones para un posible alto el fuego y habló de sus relaciones comerciales con Moscú, pero no de medidas contra el Kremlin en caso de que no haya avances. Los europeos, al contrario que EEUU, no se fían de Putin. El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que Europa incrementará la presión a través de sanciones.

"Creo que fue la pasada semana cuando América dijo que si Rusia no aceptaba un alto el fuego incondicional, habría consecuencias", ha dicho Kallas, para añadir: "Queremos ver esas consecuencias”. La estonia ha anunciado que Bruselas ya trabaja en una nueva batería de sanciones, después de que los ministros de Exteriores y Defensa de los Veintisiete hayan aprobado este martes un nuevo paquete de medidas.

Flota fantasma

"No tenemos otra opción. Tenemos que poner más presión", ha dicho Kallas. El paquete aprobado este martes amplía la lista de barcos considerados como parte de la llamada ‘flota fantasma’, que ya son 342. Según la Comisión, desde que la UE comenzó a incluir estos buques en su lista de sanciones, las entregas de crudo ruso han disminuido en ellos en un 76%.

La nuevas medidas afectan además a 31 empresas que colaboran directa o indirectamente en los esfuerzos de guerra del Kremlin o en la elusión de las sanciones. Aunque estas compañías son mayoritariamente rusas, las medidas afectan también a empresas en Turquía, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Serbia y Uzbekistán. Por otra parte, la UE han congelado los activos de 58 entidades y 17 individuos que estarían involucrados de alguna manera en "acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania". Los veintisiete han aprobado también nuevas restricciones al comercio de productos químicos utilizados para propusal misiles, así como otra serie de materiales utilizados en la fabricación de armamento.

Por otra parte, la UE puso en marcha un marco que permitía imponer sancones como forma de castigo a violaciones de los derechos humanos en terceros países. En este contexto, los veintisiete han incluido a jueces, fiscales, o representantes del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia que estuvieron implicados "en la fabricación de causas contra activistas". Estos individuos participaron en la persecupación y condena del opositor ruso Alexei Navalni, fallecido en prisión el pasado año, pero también de los activistas Alexei Gorinov, Igor Baryshnikov y Olga Smirnova, y de los blogueros Ioann Kurmoyarov y Sergey Drugov.

Nuevas medidas

La jefa de la diplomacia europea ha asegurado que la UE tiene inteligencia que prueba el impacto de estas medidas en la economía rusa. "Rusia quiere hacernos creer que las sanciones no están funcionando, que nos están haciendo más daño a nosotros que a ellos", ha dicho la estonia, "pero no es verdad". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes durante una cumbre en Albania que el Ejecutivo comunitario trabajaba ya en nuevas medidas contra el Kremlin. En el punto de mira de Bruselas están el sector financiero y el energético.

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, ha dicho a su llegada a la reunión que las nuevas sanciones deben apuntar a "las principales fuentes de financiación dle Kremlin": el gas y el petróleo. La Comisión estudia también cómo incrementar la presión sobre el sistema financiero ruso. "Podría haber también sanciones secundarias", ha dicho Spruds en relación a la posibilidad de que las medidas afecten también a terceros países.

El letón ha destacado la importancia de los esfuerzos diplomáticos pero esos esfuerzos, ha dicho, "deben estar basados en principios claros". Al mismo tiempo, los europeos insisten en que es fundamental seguir apoyando militarmente a Ucrania. El ministro de Desarrollo Internacional de Irlanda, Neale Richmond, ha insistido en que "más allá de cualquier las conversaciones que están teniendo lugar o no", los europeos deben mostrar su compromiso "inquebrantable" con Kiev.