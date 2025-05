¿Qué está pasando en Santorini? El motivo de los continuos terremotos en la isla

Un enjambre de terremotos dejaba el pasado mes de febrero un paisaje inusual en la turística isla griega de Santorini. Las calles donde se agolpan cientos de turistas para tomar fotos del contraste entre casas encaladas con techos azules y vistas al mar Egeo se vaciaron por completo. En su momento, más de dos semanas de sismos constantes que alcanzaron la magnitud 5,3 provocaron el éxodo de cerca de 11.000 personas, más de la mitad de la población de la isla.

Un nuevo terremoto de 6,1 en la escala de Richter volvió a poner en alerta este jueves a la población griega de Creta y Santorini. El epicentro del temblor se situó a 82 kilómetros de la Heraclión, en la isla griega de Creta, y se sintió en varias ciudades de Egipto, Turquía, Chipre e Israel, según informó el servicio geológico de Estados Unidos (USGS). Por el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos.

El temblor se registra tan solo una semana después de que otro terremoto de magnitud 6 sacudiera también la isla de Creta y provocara una alerta de tsunami emitida por las autoridades griegas en la que se instaba a residentes y turistas en esta isla y en las cercanas de Cárpatos y Kasos a "alejarse de las costas de manera inmediata".

Temblores frecuentes

Los episodios sísmicos en el país heleno son cada vez más frecuentes, pero la conexión entre ellos es incierta. El presidente del Organismo de Planificación y Protección contra Terremotos de Grecia, Efthimis Lekkas, ha asegurado que este nuevo sismo no está relacionado con los cientos de miles de terremotos que se registraron en febrero frente a la isla griega de Santorini.

Los expertos advierten de que la actividad sísmica se puede deber al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica.

Asimismo, el prominente sismólogo griego Gerasimos Papadopoulos apunta al fenómeno de la subducción de la placa africana, un proceso en el cual la placa africana, que incluye el extremo norte del Mar Mediterráneo, se hunde bajo la placa euroasiática, sobre la que se asienta Europa, como principal causa de los temblores y señala que las "consecuencias sismotectónicas probablemente serán significativas a corto-medio plazo".