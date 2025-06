Un ciberataque compromete las cuentas de varios periodistas de 'The Washington Post'

Un ciberataque contra The Washington Post ha comprometido las cuentas de un "número limitado" de periodistas. La agresión informática es potencialmente obra de un gobierno extranjero, según han apuntado fuentes internas a The Wall Street Journal, que adelantó la noticia este domingo.

La información publicada por el diario apunta que el ataque afectaría a reporteros de los equipos de seguridad nacional y de política económica y que podría haber permitido a los intrusos acceder a su cuenta de correo electrónico, gestionada por Microsoft, abriendo así la puerta a sus comunicaciones. Algunos de esos periodistas escriben sobre China.

Alcance "limitado"

"Aunque nuestra investigación está en curso, creemos que el incidente afectó a un número limitado de cuentas de periodistas del Post, y nos hemos puesto en contacto con aquellos cuyas cuentas se han visto afectadas", indicó el editor ejecutivo del periódico capitalino, Matt Murray, en un memorando interno al que también tuvo acceso la CNN.

El ataque fue detectado el pasado jueves y, poco después, la dirección de The Washington Post pidió a todos sus empleados restablecer las credenciales de inicio de sesión y no hablar del asunto. Murray ha descartado que el alcance del impacto vaya más allá de lo conocido. "No creemos que esta intrusión no autorizada haya afectado a ningún sistema adicional del Post ni haya tenido ningún impacto para nuestros clientes".

¿Ataque de China?

Por ahora, se desconoce quién está detrás del ciberataque. Los periodistas son objetivos habituales tanto de campañas de espionaje orquestadas por gobiernos de todo el mundo como de delincuentes informáticos. Unos suelen querer acceder a su información confindencial para llegar a sus fuentes, mientras que los otros apuestan por la extorsión como método para exigir pagos a los medios de comunicación.

The Wall Street Journal subraya que algunos de los periodistas afectados por el pirateo de sus cuentas escriben sobre China. En 2022, el diario descubrió haber sido víctima de una campaña de varios años en la que presuntos 'hackers' chinos espiaron a los periodistas encargados de informar sobre asuntos relacionados con Pekín.