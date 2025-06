Kallas: "Bloquear alimentos y medicinas a los palestinos atrapados en Gaza no protege a Israel"

Casi dos años de conflicto y más de 50.000 muertos después, la Unión Europea (UE) está empezando a perder la paciencia con Israel, lo que se ha visto reflejado en un durísimo discurso de la jefa de la política exterior del bloque, Kaja Kallas, contra los ataques indiscriminados y el uso del hambre como arma de guerra, en el que ha reconocido que no hay consenso para imponer sanciones.

El discurso de Kallas ha empezado como lo hacen todos los discursos europeos sobre la guerra en Gaza: recordando la operación militar de Israel en la Franja empezó tras los ataques de Hamás el 7 de octubre. Pero el tono después ha sido muy distinto, mucho más duro y directo que el que la estonia usa a menudo para referirse al conflicto.

"Bloquear alimentos y medicinas para los palestinos atrapados en Gaza no protege a Israel. Eludir las entregas de ayuda de la ONU no ayuda a la población", ha dicho Kallas ante el hemiciclo del Parlamento Europeo. La Eurocámara debatía este miércoles la posibilidad de imponer sanciones al Gobierno de Binyamín Netanyahu, aunque la competencia es exclusiva de los gobiernos europeos.

"Los informes de anoche, según los cuales las fuerzas israelíes mataron a más de 50 palestinos, que esperaban harina en los centros de ayuda de Gaza son más que estremecedores", ha seguido relatando Kallas. "Ya basta", ha sentenciado la jefa de la diplomacia europea. Pero no ha acabado ahí.

La estonia ha criticado la operación Carros de Gedeón acusando al Ejército israelí de hacer "un uso desproporcionado de la fuerza", atacando infraestructuras civiles y matando a un número de civiles "inaceptable". También ha apuntado a que un 90% de los habitantes de Gaza están desplazados y dependen de una ayuda que no llega.

"El objetivo declarado de Israel es hacerse con el control de toda la Franja de Gaza", ha admitido por primera vez Kallas. La jefa de la diplomacia europea ha advertido que alterar las fronteras de la Franja o anexionar el territorio es una "violación directa del derecho internacional". También lo es el desplazamiento forzado de la población. "Debemos llamarlo así", ha insistido.

Sin respuesta

"Nuestro trabajo no consiste en lamentarnos, sino en preguntarnos qué podemos hacer", ha dicho Kallas. A pesar del durísimo discurso contra Israel, la jefa de la diplomacia comunitaria ha reconocido que hay sobre la mesa tres opciones, pero también que no hay consenso para avanzar prácticamente en ninguna.

La primera es revisar el Acuerdo de Asociación con Israel. El acuerdo sienta las bases legales de la cooperación política y económica con el país, desde la política comercial hasta la cooperación en áreas como la seguridad. Esas bases legales incluyen el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional que el Gobierno de Netanyahu se está saltando.

Una mayoría de países pidió que se revisara con vistas a suspenderlo en su conjunto o, al menos, algunas partes. La guerra abierta ahora con Irán hace una decisión al respecto mucho más compleja. De momento, Kallas se ha comprometido a presentar y discutir los resultados de la revisión, primero con los ministros de Exteriores de los Veintisiete el próximo lunes, y también con los líderes en la reunión del Consejo Europeo del jueves.

La otra cuestión para la que Kallas no tiene suficiente respaldo es para imponer sanciones contra los colonos violentos responsables de los ataques contra los palestinos en Cisjordania. En este caso, es Hungría quien bloquea desde hace meses este tipo de medidas.

"Sé que hay muchas voces francas aquí, pero tengo que subrayar que pase lo que pase, estas son en última instancia las decisiones que deben tomar los Estados miembros", ha dicho Kallas, dando a entender que las cosas no están yendo necesariamente en la dirección que le gustaría. Entre los gobiernos, no hay apetito para ir más lejos.

La UE es el primer donante de ayuda humanitaria a Gaza. Pero con Israel impidiendo el acceso, toneladas de ayuda están bloqueadas. "Lo he dicho muchas veces, incluso a mi homólogo israelí, la respuesta a las amenazas de que la ayuda se convierta en un arma no es bloquearla, sino inundar la región con tanta ayuda, que no pueda ser mal utilizada", ha sentenciado Kallas.