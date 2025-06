El Consejo Europeo evitará tomar medidas contra Israel ante la falta de consenso entre los países

Los líderes de los países de la Unión Europea, reunidos este jueves en Bruselas, discutirán un reciente informe de la Comisión que apunta a las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional que Israel estaría cometiendo en Gaza, pero aunque algunos países -España incluida- piden medidas, sigue sin haber consenso en el Consejo Europeo.

El pasado mes de mayo, diecisiete países pidieron a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, revisar el acuerdo de asociación con Israel para determinar si el gobierno de Benjamin Netanyahu estaba violándolo. En particular, su artículo 2 que hace referencia al respeto al derecho internacional y los derechos humanos. La revisión ha determinado que con su ofensiva en Gaza -los ataques a civiles, hospitales, colegios…- y el bloqueo humanitario, Israel está violando el acuerdo. Pero esto no parece ser suficiente para que la UE tome medidas.

“Lo que no tiene ningún sentido es que llevemos dieciocho paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania, y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos”, ha dicho Pedro Sánchez, presidente del gobierno, a su llegada a la cumbre. Sánchez ha pedido que la UE suspenda el acuerdo “inmediatamente”.

También el primer ministro esloveno, Rober Golob, ha criticado el doble rasero de la UE con Israel. “La UE en su conjunto ya no puede predicar realmente el Estado de derecho dada nuestra inadecuada respuesta a las atrocidades que están ocurriendo en Gaza”, ha dicho el esloveno, antes de la reunión. Golob ha reconocido que los europeos deberían haber hecho más para prevenir esas atrocidades pero ha insistido en que “nunca es demasiado tarde”.

“Les diré a mis colegas que a los europeos les parece incomprensible que Europa no esté en posición de utilizar su capacidad de influencia y presión sobre Israel para frenar la guerra en Gaza, para frenar las continuas matanzas de niños y civiles”, ha dicho el primer ministro irlandés, Michael Martin. “La guerra tiene que acabar”, ha insistido añadiendo que el informe de la Comisión es incluso modesto.

Sin consenso

“Lamentablemente, algunos de los estados miembros, estados miembros importantes, han decidido priorizar sus propios intereses y no a los derechos humanos de los palestinos”, ha dicho Golob en clara referencia a la posición de Alemania. “Entiendo que hay razones históricas por las que algunos estados miembros tiene esta perspectiva respecto a la situación en Oriente Medio”, en referencia a la cuestión también Martin. “Pero desde un punto de visto humanitario es incomprensible lo que está pasando”, ha añadido el irlandés.

Según el último borrador de conclusiones al que ha podido tener acceso EL PERIÓDICO, un documento que establece la posición política de la UE y que se aprueba por unanimidad, el Consejo Europeo “lamenta la grave situación humanitaria en Gaza, el número inaceptable de víctimas civiles y los niveles de hambre”. También llama a Israel a que levante el bloqueo sobre Gaza, permita el trabajo de Naciones Unidas, proteja a los civiles y trabajadores humanitarios, y respete el derecho internacional “para salvar vidas y reducir el sufrimiento”.

Sin embargo, en el texto, los líderes se limitan a tomar nota del informe que apunta precisamente a las vulneraciones sistemáticas de esas peticiones, llamando a los ministros de Exteriores a que continúen con el debate el próximo 15 de julio, teniendo en cuenta la evolución de la situación. Kallas anunció el pasado lunes que iniciaría contactos con Israel con vistas a informarles de las conclusiones de la revisión. Pero el gobierno de Netanyahu calificó el informe de “indignante” e “indecente” en un comunicado, y no mostró ninguna intención de cambiar su política en la franja.

El primer ministro esloveno ha dicho que intentará convencer a sus colegas este jueves de tomar medidas. “Incluso si no lo logramos”, ha subrayado, “continuaremos”. Si la UE no actúa, ha insistido el dirigente, Eslovenia y otros países tendrán que tomar medidas por su cuenta. El premier irlandés, por su parte, ha citado la posibilidad de imponer sanciones contra los ministros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, tal y como han hecho Reino Unido, Canadá, Australia y Noruega. “Ha llegado el momento no solo de mostrar solidaridad sino de poner presión real sobre el gobierno israelí”, ha sentenciado Golob.