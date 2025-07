Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Trump admite que la situación en Gaza "es un desastre"

Netanyahu, a la ONU tras anunciar "rutas seguras" para la ayuda en Gaza: "No habrá más excusas"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que "no habrá más excusas" para que Israel mantenga su ofensiva contra la Franja de Gaza después de que el Ejército anunciase "rutas seguras" para los convoyes de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza. "La ONU está poniendo excusas y mintiendo sobre el Estado de Israel. Dice: 'No permiten la entrada de suministros humanitarios'. Sí se permiten. Hay convoyes protegidos. Siempre los ha habido, pero hoy es oficial. No habrá más excusas. Seguiremos luchando, seguiremos actuando hasta lograr todos nuestros objetivos de guerra, hasta la victoria completa", dijo el mandatario durante una visita a las tropas, en declaraciones compartidas por su oficina.