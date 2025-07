Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski condena la masacre cometida por Rusia en un penal de Zaporiyia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este martes el ataque ruso que alcanzó un penal de la región del sureste de Ucrania de Zaporiyia y mató, según las autoridades regionales, al menos a 16 personas.

"Ayer cuando era tarde, casi a medianoche, la aviación rusa lanzó bombas en las instalaciones de un centro correccional en la región de Zaporiyia. Fue un ataque deliberado, intencional, no un accidente. No es posible que los rusos no supieran que estaban atacando a civiles en esas instalaciones", escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente no dio una cifra exacta de muertos en ese incidente. "Muchos murieron, y otras 43 personas resultaron heridas, algunos de ellos con heridas graves", dijo el presidente ucraniano.