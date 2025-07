El enviado de Trump a Oriente Próximo visita Israel en pleno estancamiento de la negociación del alto el fuego en Gaza

Estados Unidos reactiva su diplomacia en Oriente Próximo. Este jueves el enviado especial de la administración del presidente Donald Trump en la región, Steve Witkoff, se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su oficina de Jerusalén. De momento, no se han conocido detalles sobre la reunión, más allá de que han hablado de la guerra contra Gaza que organizaciones internacionales y locales califican de genocidio y del estancamiento de las conversaciones para un alto el fuego. Mientras, los bombardeos israelíes continúan en el enclave palestino, matando a 41 personas desde la madrugada de este jueves.

Hace una semana, tanto Israel como Estados Unidos retiraron a sus delegaciones de Doha. Después de anuncios optimistas liderados por Trump augurando que el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina a sólo unos días de distancia, estas retiradas escenificaban, de nuevo, el estancamiento del diálogo. Ambos aliados históricos culparon a la intransigencia de Hamás del bloqueo en las negociaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto. No obstante, la visita de Witkoff a la región en medio de una creciente presión internacional por los elevados niveles de hambruna en la Franja demuestra que Trump no se da por vencido.

"Formas alternativas"

A la vez que anunciaron la retirada de sus delegaciones la semana pasada, Tel Aviv y Washington añadieron que buscarían “formas alternativas” de traer a los rehenes a casa. Quedan 50 cautivos en la Franja de Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos. Aún no han especificado cuáles serían estas medidas. Algunos sugieren la posible anexión de partes del enclave, pero no hay nada confirmado. Durante esta última semana, las tropas israelíes han atacado por primera vez con extrema violencia la zona de Deir el Balah, donde se cree que están retenidos los rehenes. Esta acción ha desatado las críticas de las familias de los cautivos.

Trump también se ha expresado este jueves en un tono muy distinto al usado a inicios de semana. Entonces, declaró que Israel podría hacer más para llevar alimentos a Gaza y confirmó no estar convencido de las afirmaciones de Netanyahu y su gobierno negando la hambruna en el enclave. Este jueves, en cambio, el presidente estadounidense ha dicho que para acabar con la hambruna en Gaza, Hamás debería rendirse y liberar a los rehenes. “¡La manera más rápida de poner fin a la crisis humanitaria en Gaza es que Hamás se ENTREGUE Y LIBERE A LOS REHENES!”, ha escrito en su plataforma Truth Social.

Visita a centros de reparto de ayuda

Se prevé que, durante la visita de Witkoff a Israel, vuelva a visitar Gaza, según ha informado el portal israelí Ynet. Tras ver el área del corredor Netzarim a finales de enero, ahora el enviado estadounidense tendría previsto ir a los centros de distribución de ayuda gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel. Tanto las autoridades gazatíes como Naciones Unidas han denunciado que, desde la instauración de estos puntos de reparto de asistencia a finales de mayo, cientos de personas han muerto baleadas por los soldados israelíes o los mercenarios estadounidenses que custodian estos puestos.

Varios trabajadores voluntarios estadounidenses que están trabajando en el hospital al Shifa en la ciudad de Gaza han invitado a Witkoff a que visite Gaza y vea el sufrimiento de los palestinos allí. “Les pedimos que vengan a verlos y que no solo observen el trauma que han experimentado, sino que vean cómo lucen sus cuerpos”, ha dicho Ahmad Yousef, un pediatra estadounidense frente al hospital. “No hace falta ser médico para reconocer los síntomas de la inanición; la inanición no empezó esta semana”, ha añadido en un mensaje dirigido al enviado estadounidense. En el hospital Nasser de la sureña Jan Yunis, un joven de Rafah, en la frontera con Egipto, ha muerto de inanición. La cifra de muertes por hambre se sitúa en 154 palestinos, 89 de los cuales eran niños. La mitad de estos fallecimientos han tenido lugar este mes de julio.

Anexión de la Cisjordania ocupada

Frente a esta crisis de hambre sin precedentes, muchos países occidentales han anunciado que reconocerán el Estado de Palestina en los próximos meses como medida de presión contra Israel. Sin embargo, en la Franja de Gaza, la situación continúa en niveles catastróficos. Al menos 41 palestinos han muerto desde la madrugada de este jueves. Unos 19 eran solicitantes de ayuda en el momento en que fueron asesinados. En las 24 horas anteriores, 111 palestinos, incluidos 91 solicitantes de ayuda, perdieron la vida en ataques israelíes. A su vez, el Ejército israelí ha anunciado que está desplegando más tropas para conducir operaciones terrestres en el recién creado corredor de Magen Oz, la ruta militar que quiere separar las partes este y oeste de Jan Yunis en el sur de Gaza.

También en la Cisjordania ocupada, la guerra avanza a otro ritmo y se acerca a la anexión ilegal de estos territorios palestinos. Las oficinas del ministro de Justicia, Yariv Levin, y del de Defensa, Israel Katz, han emitido una declaración conjunta, diciendo que el momento actual representa una oportunidad para anexar la Cisjordania ocupada. “Los ministros Katz y Levin llevan muchos años trabajando para implementar la soberanía israelí en Judea y Samaria”, ha afirmado el comunicado citado por el periódico The Times of Israel, utilizando un término bíblico para Cisjordania. “En este preciso momento, se presenta una oportunidad que no debe desaprovecharse”, ha añadido.