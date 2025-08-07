En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Médicos Sin Fronteras concluye que los centros de GHF en Gaza son sitios de "asesinatos orquestados"

La ONG pide "el desmantelamiento inmediato" de la Fundación Humanitaria de Gaza y equipara sus centros a "laboratorios de crueldad"

Un vehículo del ejército israelí avanza por la frontera de la Franja de Gaza.

Un vehículo del ejército israelí avanza por la frontera de la Franja de Gaza. / Ohad Zwigenberg / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

