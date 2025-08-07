Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump quiere reunirse con Putin la próxima semana, según The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse la próxima semana con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania, informó este miércoles el diario The New York Times. Tras este encuentro, el republicano pretende celebrar una segunda reunión a la que también se incluiría el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la que Trump tendría un rol de mediador, informó el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con esos planes. Trump informó este miércoles de sus intenciones en una llamada con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La noticia se dio a conocer después de que el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reuniera con el mandatario ruso durante tres horas en Moscú, en vísperas de que el viernes venza el ultimátum de Trump para que Putin frene la guerra de Ucrania. Según la cadena Fox News, Putin mostró durante ese encuentro con Witkoff voluntad de mantener próximamente una reunión con Trump. El mismo canal explicó que todavía se desconoce el lugar que acogería esa reunión, que podría ser tanto en la Casa Blanca como en un país neutral. Tanto Estados Unidos como Rusia calificaron de satisfactorio el encuentro de este miércoles, aunque la Casa Blanca mantiene su intención de imponer sanciones secundarias al comercio con Rusia si vence el plazo de este viernes sin que el Kremlin haya decretado una tregua en Ucrania.