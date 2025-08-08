En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Gobierno israelí aprueba la ocupación de Gaza y el control israelí del enclave

Al menos siete personas detenidas en Israel en las marchas contra la ofensiva en Gaza

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza.

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza.

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

