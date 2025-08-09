En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Al menos siete palestinos muertos en varios ataques israelíes contra la Franja de Gaza

Reino Unido, Alemania y varios países rechazan la operación israelí sobre Gaza en una declaración conjunta

Palestinos desplazados transportan sacos de harina cerca de un punto de distribución de alimentos al norte de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados transportan sacos de harina cerca de un punto de distribución de alimentos al norte de la Franja de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

