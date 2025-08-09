Exteriores
España espera que los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán conduzcan hacia la "paz definitiva"
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región, señala el Ministerio de Exteriores
EP
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha celebrado los acuerdos alcanzados este sábado entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azebaiyán, Ilham Aliyev, en la Casa Blanca con la implicación de Estados Unidos (EEUU).
Exteriores ha mostrado su confianza de que estos supongan "un paso decisivo hacia la paz definitiva y la normalización completa de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán tras décadas de conflicto" en un comunicado.
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región. España reitera su compromiso con la paz y la estabilidad en el Cáucaso Meridional", ha señalado.
