Guerra de Ucrania, hoy en directo: El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska

El presidente ruso y su homólogo estadounidense se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto

Un soldado ucraniano toma su posición durante un entrenamiento cerca de la línea del frente en la dirección de Pokrovsk.

Un soldado ucraniano toma su posición durante un entrenamiento cerca de la línea del frente en la dirección de Pokrovsk.

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

