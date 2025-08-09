Tiroteo
Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York
Redacción
Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, según informó la policía de la ciudad estadounidense.
El incidente, que empezó después de que "una disputa verbal entre dos personas escalara", tuvo lugar alrededor de la 1.20 horas de la madrugada, hora loca, ha explicado la policía a varios medios de comunicación. Los heridos tienen entre 19 y 65 años y se encuentran estables.
El tirador fue detenido por la policía en el lugar de los hechos y está a la espera de que se le imputen los cargos.
El tiroteo provocó escenas de pánico entre las personas que se hallaban en la zona en ese momento. Vídeos colgados en las redes sociales muestran a gente huyendo a la carrera.
La Policía de Nueva York anunció hace unos días que la ciudad ha registrado el número más bajo de tiroteos desde que empezaron a contabilizarse. En los primeros 7 meses del año se produjeron 412 incidentes con 489 víctimas en total.
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Alerta de Aemet ante lo que se viene en Castellón: 'Los días más cálidos del verano
- El comisionado de la dana José María Ángel hospitalizado tras un intento de suicidio
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Música para todas las edades con Camilo y Tom Jones en el SOM Festival