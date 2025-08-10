En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este domingo sobre el plan de Israel para Gaza

António Guterres afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles

Palestinos transportan suministros de ayuda.

Palestinos transportan suministros de ayuda. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents