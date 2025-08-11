En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España el 31 de agosto

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado este lunes que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre

Un campo de refugiados en Ciudad de Gaza. / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

