Más de un centenar de incendios activos en Grecia debido a la "mezcla explosiva" de fuertes vientos y sequía

Los fuertes vientos y la sequedad del terreno por la prolongada sequía han creado en Grecia una "mezcla explosiva" que ha favorecido la aparición de los más de 100 incendios que enfrenta el país este martes, tanto en diferentes zonas del continente como en varias islas como las de Lesbos y Samos.

"Las brigadas anincendios están luchando contra 106 incendios en todos los frentes operativos. De ellos, 63 se han declarado hoy", ha declarado este martes Vasilis Vathrakoyannis, portavoz de los Bomberos de Grecia, según recoge el diario Kathimerini.

"Los fuertes vientos que prevalecen, combinados con la extrema reducción de la humedad en la cubierta vegetal debido a la prolongada sequía, han creado una mezcla explosiva que, en cualquier caso, favorece el inicio de incendios. Los incendios que ocurren estos días están aumentando rápidamente de tamaño y se vuelven peligrosos", ha explicado Vathrakoyannis.

El portavoz de los bomberos también ha informado de que las autoridades están investigado sospechas de que varios incendios han sido provocados en las regiones de Etolia-Acarnania y Epiro, donde el número de focos es muy elevado. De hecho, cuatro personas han sido detenidas desde ayer y multadas por quemar basura, rastrojos o realizar actividades laborales peligrosas.

Petición de ayuda a la UE

Grecia ha solicitado el envío de cuatro aeronaves a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (RescUE) debido a las condiciones tan difíciles y al gran número de incendios activos al mismo tiempo.

En Patras, en el Peloponeso, un hombre de 40 años fue hospitalizado con quemaduras en la cara y en la manos, y en Acaya, unos 35 kilómetros al sur, otras persona sufrió quemaduras y otras dos fueron trasladadas a un centro de salud con problemas respiratorios.

Las autoridades locales de Acaya han asegurado que el fuego está descontrolado y que si las llamas llegan a la zona boscosa de Movris la situación será aún peor. Veinte medios aéreos están operando en esta zona, informa la emisora Skai. El viento ha alcanzado en esta zona velocidades de nivel 9 (hasta 88 kilómetros por hora) en la escala de Beaufort, que llega hasta el 12. El dispositivo antincendios está intentado evitar que el fuego llegue a la zona industrial de Patras. Varias casas han ardido y se han evacuando 17 núcleos de población, según Skai.

En Kalamata, en el sur del Peloponeso, las autoridades confían en controlar el incendio que se declaró el pasado domingo y que ha arrasado una zona de olivar, al tiempo que un nuevo fuego ha comenzado este martes en esa zona.

La situación es muy complicada también en la isla de Zacinto, en el mar Jónico, donde hay tres frentes activos que están siendo empujados por el fuerte viento. Doce aviones y cuatro helicópteros están apoyando las labores de extinción.

También en la isla de Chios, en el Egeo, se ha emitido órdenes de evacuación de varias poblaciones.

La semana pasada se registró en el país la primera víctima mortal --un anciano-- como consecuencia de un incendio este verano en Keratea, a unas decenas de kilómetros al sur de Atenas, que obligó a evacuar varias áreas y arrasó varias viviendas.