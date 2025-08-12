En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza

El estado hebreo mató este lunes en un ataque en Ciudad de Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif y otros cinco reporteros

Varios hombres portan el cadáver de Anas Al Sharif, este lunes en Gaza.

Varios hombres portan el cadáver de Anas Al Sharif, este lunes en Gaza. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

