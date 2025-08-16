Una treintena de muertos en Sudán a manos de fuerzas paramilitares

Médicos sudaneses han denunciado este sábado que un nuevo bombardeo atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha dejado al menos 31 muertos, entre ellos siete niños, y otros 13 heridos en el campo de desplazados de Abú Shuk, en la región occidental de Darfur. El campamento es uno de los últimos lugares de refugio para la población que rodea la capital del estado de Darfur Norte, El Fasher, escenario desde hace meses de un constante asedio paramilitar. Otros campamentos, como el de Zamzam, ya están prácticamente vacíos tras un éxodo de cientos de miles de habitantes en dirección a localidades como Tawila.

El Fasher es la única capital de la vasta región de Darfur que no está bajo el control las RSF, que llevan asediando la ciudad desde mayo de 2024, tras tomar las otras cuatro capitales estatales. Es un punto álgido de la devastadora guerra que lleva sacudiendo el país desde 2023 y que ha sumido a Sudán en una absoluta catástrofe humanitaria. Abú Shuk fue escenario el pasado lunes de otro bombardeo achacado a las RSF que dejó al menos 40 muertos. Los paramilitares negaron en ese momento toda implicación y acusaron al Ejército sudanés de orquestar los ataques para acusar después al grupo.

Proyectiles de artillería

En esta ocasión, la Red de Médicos Sudaneses ha denunciado que las RSF volvieron a descargar numerosos proyectiles de artillería sobre el campamento y que los supervivientes del ataque están siendo atendidos ahora mismo "bajo unas peligrosas condiciones humanitarias". Las RSF todavía no se han pronunciado sobre este ataque, que tiene lugar después de que el Ejército sudanés haya comenzado este sábado una nueva operación de bombardeos contra posiciones paramilitares en Darfur Norte.

Los aviones no tripulados del Ejército tuvieron como objetivo concentraciones de las RSF en varios lugares, como Melit (a 65 kilómetros al norte de El Fasher), Al Kuma (a 75 kilómetros al este) y las zonas de Kafut y Al Mona, según han informado fuentes locales al diario 'Sudan Tribune'. Tanto Melit como Al Kuma son localidades estratégicas que actualmente están bajo el control de las RSF.