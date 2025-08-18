Trump asegura que Ucrania "no recuperará Crimea" y "no podrá unirse a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

"Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", ha asegurado en su red Truth Social, en un breve mensaje en el que ha señalado que "Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando".

Poco después, Trump ha empleado la misma plataforma para celebrar que "mañana es un gran día en la Casa Blanca". "Nunca habíamos visto a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!", ha agregado, ante la esperada llegada a Washington D.C. de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que acompañarán a Zelenski.

Por su parte, el mandatario ucraniano, que ha confirmado su llegada a Washington D.C., ha señalado a través de su canal de Telegram que "todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y segura".

"Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a renunciar a Crimea y parte de nuestro este, parte del Donbás, y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque. O cuando Ucrania recibió supuestas "garantías de seguridad" en 1994, pero no funcionaron", ha defendido, antes de sostener que "no valió la pena renunciar a Crimea entonces, al igual que después de 2022 los ucranianos no renunciaro a Kiev, Odesa ni Járkov".

En este sentido, ha reiterado que "los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia" y se ha mostrado esperanzado de que "nuestra con Estados Unidos y nuestros amigos europeos obligue a Rusia a lograr una paz verdadera".

"Confío en que protegeremos a Ucrania, garantizaremos eficazmente su seguridad, y nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos, a todos sus socios, por su apoyo y su invaluable ayuda", ha asegurado.

Este cruce de declaraciones llega días después del encuentro en Alaska entre Trump y su homólogo ruso sin anuncios concretos sobre una tregua en Ucrania, si bien el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff ha anunciado este domingo que ha alcanzado un pacto con el Kremlin para otorgar "robustas garantías" de seguridad a Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo de paz con Moscú, y que concederían al país un estatus de protección muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN.