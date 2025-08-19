En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Israel mató a 62 gazatíes el viernes, 26 buscando ayuda humanitaria, según Hamás
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Muere un periodista palestino víctima de un bombardeo de Israel sobre ciudad de Gaza
Un periodista palestino ha muerto este lunes víctima de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el barrio de Sabra, en el sur de ciudad de Gaza, que se ha saldado con al menos otro fallecido y varios heridos.
La cadena de televisión palestina PalToday ha confirmado en su cuenta de la red social X que el fallecido es Islam al Komi, quien en la víspera hizo un llamamiento "urgente" en su cuenta de la red social Facebook pidiendo ayuda.
"Les suplico por Dios y les pido compasión y un gesto humano y paternal para que nos brinden asistencia a mí y a mi familia", reza la carta en la que denuncia "la difícil situación de la vida en Gaza, las duras condiciones y las necesidades básicas, que no puedo cubrir".
Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, para la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 62.000 personas por la ofensiva israelí. "Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes", reza un breve comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo islamista.
Netanyahu dice que Hamás se encuentra bajo una fuerte presión para cerrar un acuerdo
Jerusalén, 18 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que "Hamás se encuentra bajo presión atómica" para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, después de que varias fuentes indicaran que el grupo palestino, que aún no se ha expresado por vía oficial, ha aprobado la última propuesta de alto el fuego. "Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamás se encuentra bajo presión atómica", dijo Netanyahu en un vídeo mensaje tras reunirse con una división de soldados en Gaza y con el ministro de Defensa, Israel Katz. Por su parte, Katz achacó la respuesta positiva de Hamás a la presión israelí "de conquistar" ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas. "Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa", dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión. "La razón es clara: solo el temor de Hamás a que tengamos la intención seria de conquistar Gaza lo motiva a negociar", añadió, pese a que en el pasado Hamás ya ha dado luz verde a borradores de propuesta que luego han sido considerados inaceptables por Israel.
Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza convocan una nueva jornada de protestas para el domingo
Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza han convocado una nueva jornada de protestas para este domingo con el objetivo de presionar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que acepte un alto el fuego para facilitar el regreso a Israel de los secuestrados en el enclave por las milicias palestinas. Bajo el lema 'Israel se para de nuevo', los seres queridos de los rehenes han informado de que se llevarán a cabo numerosas actividades durante todo el día en el marco de una jornada de huelga general que culminará con una gran manifestación en la ciudad de Tel Aviv.
Hamás acepta "congelar las actividades militares", pero no su desarme, según fuentes egipcias
El grupo islamista palestino Hamás acepta "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla", informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia familiarizada con las negociaciones que tienen lugar en El Cairo para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza. De acuerdo con esta misma fuente, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, esta decisión representa un avance en el proceso de mediación para lograr una tregua en el enclave palestino y evitar el plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza. La fuente añadió que los negociadores egipcios, encabezados por el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hasán Rashad, habían avanzado en la cuestión de las armas de Hamás, ante el temor de que "la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros". Asimismo, el informante afirmó que Hamás había aceptado un plazo de 60 días durante el cual se entregarían los prisioneros israelíes, se permitiría la entrada de ayuda humanitaria y médica a la Franja de Gaza y la guerra en el enclave palestino cesaría por completo. "Los dos puntos de discordia hasta ahora se centran en las garantías solicitadas por el movimiento (Hamás) para asegurar la implementación de la tregua por parte de Israel y su no violación, como ha sido el caso en todos los acuerdos de tregua anteriores, además de la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza", agregó.
Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para afectados por los incendios
Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para las familias y las empresas afectadas por los incendios de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cantabria y diversas localidades de la provincia de Cádiz. La línea está destinada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible. Además, también ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agrícolas, tanto agricultores como ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad.
El ministro de Salud palestino pide que los médicos entren en Gaza, no evacuar a los heridos
El ministro de Salud palestino, Maged Abu Ramadán, defendió este lunes que las decenas de miles de personas heridas en la guerra deberían ser tratadas dentro del devastado enclave en vez de ser evacuadas a otros países, pero advirtió que el primer paso debería ser "acabar con las matanzas". "Lo que realmente necesitamos de verdad es, primero, acabar con las matanzas antes que intentar sacar a unos pocos pacientes de Gaza. Segundo, abrir todas las fronteras. Que dejen entrar toda la ayuda posible, que entren cientos de equipos de cirujanos", afirmó en una entrevista a EFE desde el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. El ministro palestino denunció que hay alrededor de 18.000 personas que necesitan ser tratadas fuera de la Franja debido al colapso del sistema sanitario. Además, decenas de miles más necesitan ser atendidas tras casi dos años de guerra, por lo que consideró inefectivo evacuar a los pacientes fuera del enclave, donde además "van a estar faltos de conexión con su familia".
Trump dice que solo será posible liberar a los rehenes si antes se "destruye" a Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la liberación de los rehenes que tiene Hamás solo será posible cuando el grupo islamista palestino sea "confrontado y destruido". "¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!", escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario se atribuyó el mérito de ser quien "negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)". Desde el inicio de las negociaciones, Hamás ha liberado a unos 147 rehenes a cambio de acuerdos de alto el fuego con Israel y negociaciones internacionales. Se estima que al menos 50 rehenes siguen en Gaza, entre los que habría 20 vivos y 30 muertos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana en que podría aceptar un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza "sean liberados de una vez".
Gaza supera los 62.000 muertos en la guerra, tras registrar 60 fallecidos más el domingo
En total, al menos 62.004 gazatíes han perdido la vida desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el recuento de los hospitales que recoge diariamente el ministerio. De los muertos de este domingo, 27 fueron abatidos mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave, según Sanidad. Además, al menos cinco personas, dos de ellas bebés de 3 y 5 meses, fallecieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, según las autoridades sanitarias gazatíes.
Amnistía Internacional atribuye a Israel una política "deliberada" para matar de hambre a los gazatíes
La ONG Amnistía Internacional ha acusado este lunes a Israel de perpetrar una campaña "deliberada" para matar de hambre a la población de la Franja de Gaza, al constatar en un nuevo informe los efectos del bloqueo a la entrada de la ayuda y la destrucción "sistemática" del sistema sanitario y de los pocos medios de vida que les quedan a los gazatíes. Las autoridades locales estiman ya que más de 260 personas han muerto por desnutrición en la Franja desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023, fruto de una progresiva merma de la ayuda que se ha hecho especialmente palpable en estos últimos meses, tras la ruptura en marzo del último alto el fuego.
