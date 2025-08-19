Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Muere un periodista palestino víctima de un bombardeo de Israel sobre ciudad de Gaza

Un periodista palestino ha muerto este lunes víctima de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el barrio de Sabra, en el sur de ciudad de Gaza, que se ha saldado con al menos otro fallecido y varios heridos.

La cadena de televisión palestina PalToday ha confirmado en su cuenta de la red social X que el fallecido es Islam al Komi, quien en la víspera hizo un llamamiento "urgente" en su cuenta de la red social Facebook pidiendo ayuda.

"Les suplico por Dios y les pido compasión y un gesto humano y paternal para que nos brinden asistencia a mí y a mi familia", reza la carta en la que denuncia "la difícil situación de la vida en Gaza, las duras condiciones y las necesidades básicas, que no puedo cubrir".