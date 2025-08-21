Una nueva investigación confirma que cinco de cada seis muertos en Gaza eran civiles

No hay forma de negarlo. En la brutal guerra de Israel contra la Franja de Gaza, han muerto más civiles que combatientes. Así lo considera la base de datos del propio Ejército israelí, según una investigación conjunta de la revista palestina-israelí +972, el medio en hebreo Local Call y el diario británico The Guardian. Hasta mayo de este año, cinco de cada seis víctimas mortales de la violencia israelí eran civiles. Se trata de una tasa extrema de letalidad que no se ha visto en las últimas décadas de guerras a nivel global. Mientras, esta brutalidad no se detiene, con al menos 41 personas asesinadas este jueves en todo el enclave palestino, 11 de las cuales fueron disparadas mientras buscaban ayuda humanitaria.

Estos tres medios han revelado que, en mayo, los funcionarios de inteligencia israelí identificaron a unos 8.900 combatientes muertos o "probablemente muertos" de Hamás y la Yihad Islámica Palestina después de 19 meses de combates. Entonces, la cifra de personas asesinadas por los ataques israelíes del Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles, se situaba en 53.000 palestinos. Por lo tanto, los milicianos nombrados en la base de datos de inteligencia militar sólo suponían el 17% del total. Es decir, el 83% de los muertos eran civiles. Estos datos desmontan el argumentario del Gobierno israelí, del primer ministro Binyamín Netanyahu y sus aliados nacionales e internacionales de que están emprendiendo una guerra contra Hamás.

Acusaciones de genocidio

Desde hace meses, han crecido las acusaciones contra Israel de estar llevando a cabo un genocidio en Gaza contra el pueblo palestino. No sólo lo dicen organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, sino también oenegés israelíes, como B’Tselem, y expertos en genocidio. Las cifras de esta investigación conjunta muestran que la ofensiva militar israelí está siendo especialmente violenta, sobretodo en comparación con otros conflictos recientes. Sólo se mató a más civiles que en Gaza de forma proporcional en Srebrenica, aunque no en la guerra de Bosnia en su conjunto, en el genocidio de Ruanda y durante el asedio ruso de Mariúpol en 2022, según el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsalam, que rastrea los conflictos globales desde 1989.

Cuando Local Call y la revista +972 han solicitado comentarios al Ejército israelí sobre su investigación, las autoridades militares no han cuestionado la existencia de la base de datos ni los datos sobre las muertes de combatientes de ambas milicias. En cambio, en la consulta de The Guardian sobre los mismos datos, un portavoz afirmó que habían decidido reformular su respuesta, sin abordar las preguntas sobre la base de datos de inteligencia militar. Citado en el periódico británico, la fuente israelí dijo que "las cifras presentadas en el artículo son incorrectas", sin especificar qué datos cuestionaba el Ejército israelí, y que "no reflejan los datos disponibles en los sistemas de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]", sin detallar cuáles.

Subestimación

La base de datos consultada por estos tres medios incluye a 47.653 palestinos considerados activos en las facciones militares de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, basada en aparentes documentos internos de los grupos confiscados en Gaza, que los periódicos no han podido consultar ni verificar. Además, según Local Call, el Ejército considera fiable el número de víctimas mortales del Ministerio de Salud gazatí, hasta el punto que el exjefe de inteligencia militar lo citó hace poco. Sin embargo, los políticos israelíes suelen desestimar esta cifra al tacharla de propaganda.

Tres meses después de los datos en los que se basa la investigación, el balance total de víctimas mortales de las autoridades sanitarias gazatíes se sitúa en 62.192 personas. Otras 157.114 han resultado heridas durante estos largos y violentos 22 meses. Se cree que ambas bases de datos subestiman el número de víctimas. Las autoridades sanitarias gazatís sólo contabilizan como muertos a aquellas personas cuyos cuerpos han sido recuperados, pero se sabe que hay miles más enterrados bajo los escombros. Organizaciones como el Monitor Euromediterráneo de los Derechos Humanos los incluye en su recuento de víctimas mortales, que lo sitúa por encima de las 70.300.

Ofensiva contra Ciudad de Gaza

No obstante, independientemente de la base de datos consultada, la realidad es que estas cifras no dejan de crecer. De momento, este jueves, unas 41 personas han sido asesinadas desde primera hora de la mañana. Al menos 11 de ellas murieron cuando fueron disparadas al ir a buscar ayuda humanitaria. La hambruna sigue matando en el enclave palestino, con al menos dos personas muertas de iniciación en la jornada de este jueves. La oficina de medios del Gobierno gazatí ha anunciado que sólo 250 camiones han accedido al enclave en los últimos tres días. La mayoría de los cuales han sido saqueados.

Mientras, la ofensiva contra Ciudad de Gaza continúa escalando, con miles de palestinos huyendo para salvar la vida. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha dicho a los soldados israelíes en la sureña Jan Yunis que Israel está "avanzando con los esfuerzos hacia las operaciones en Ciudad de Gaza". "Ya tenemos tropas operando en las afueras de la ciudad y más fuerzas se unirán a ellas más adelante", ha añadido, celebrando la llamada a filas de decenas de miles de reservistas más este miércoles. El Ejército ha comunicado a las autoridades médicas y a las organizaciones de ayuda que se preparen para la evacuación civil de Ciudad de Gaza. Tras la aprobación del plan para ocupar la urbe por parte del ministro de Defensa, Israel Katz, este miércoles, el gabinete de seguridad de Netanyahu ha hecho lo propio este jueves. En rueda de prensa, Netanyahu ha asegurado también que ha ordenado iniciar negociaciones para una tregua: "Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra en términos aceptables para Israel. Estos dos objetivos —derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano".