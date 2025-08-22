Guerra en Oriente Próximo
Una flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza
Redacción
La Global Sumud Flotilla, que prevé salir de Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo 31 de agosto, quiere ser "la mayor misión de solidaridad de la historia", como ha expresado este viernes el coordinador de la escuadrilla de embarcaciones, Thiago Ávila. "Será la mayor misión de solidaridad de la historia, ya que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy tratando de llegar a Gaza", ha explicado Ávila en una rueda de prensa en Barcelona. En su opinión, la "tarea fundamental de la humanidad" en estos momentos es que el "cerco de Gaza" se rompa, se abra un "corredor humanitario" y "se acabe el hambre" en los territorios palestinos.
La salida de la expedición, que cuenta con el respaldo de organizaciones de solidaridad, representantes parlamentarios y activistas como Greta Thunberg, se producirá desde Catalunya y Túnez con el objetivo de "romper el bloqueo" que afecta a la Franja.
La Global Sumud Flotilla anunció, a través de un mensaje en su grupo de Telegram, que programará "un evento de tres días" para el 29, 30 y 31 de agosto "con muchas caras conocidas, conciertos, talleres, charlas, debates, DJ y un montón de sorpresas", como acto previo a la partida de la escuadrilla. "Un montón de veleros y marineros se unirán a la salida de la flotilla con banderas palestinas para mostrar su apoyo", celebró la organización, que destacó que se han organizado autobuses desde otras ciudades para participar en el "momento histórico" que se vivirá en Barcelona. Además, señaló que 200 hogares catalanes "han ofrecido sus casas" para que los visitantes se hospeden, a los que se sumarán "centros, asociaciones y polideportivos", que también "abrirán sus espacios".
