Guerra en Oriente Próximo
La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza
Tom Fletcher, secretario general adjunto para asuntos humanitarios, sostiene que Israel lo ha utilizado como arma de guerra
EFE
Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.
"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU.
Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.
En este sentido, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que esta hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. "Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.
La respuesta de Israel
El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás.
"La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. "Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.
