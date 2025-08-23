Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire

El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país.

Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil "probablemente" se desintegró en el aire.

Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército.

Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando.