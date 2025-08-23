Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin elogia a Trump
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha declarado convencido de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha abierto una perspectiva favorable para el futuro de las relaciones bilaterales aunque ha matizado que "los socios europeos" son un factor a tener en cuenta a la hora de normalizar el diálogo. "Con la llegada del presidente Trump, creo que finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel", ha declarado el presidente ruso en una reunión con trabajadores de la industria nuclear una semana después de la cumbre bilateral celebrada entre ambos en Alaska.
Trump dice que en "las próximas dos semanas" se sabrá si Putin se reúne con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelenski, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.
"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.
El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.
Ucrania espera que su nuevo misil vuelva más dolorosos los ataques contra territorio ruso
La presentación por parte de Ucrania de su nuevo misil de largo alcance 'Flamingo' refleja su estrategia de intensificar la respuesta asimétrica a la agresión rusa para presionar a Moscú a acudir a la mesa de negociación.
En un momento en el que los ataques rusos continúan pese a los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la disposición de Ucrania a declarar un alto el fuego, Kiev aspira a que sus golpes contra el territorio enemigo se vuelvan más dolorosos para Moscú.
El misil 'Flamingo' FP-5, con un alcance calculado en más de 3.000 kilómetros, ofrece el potencial de ampliar de forma significativa el efecto de los ataques diarios con drones contra infraestructuras militares y refinerías de crudo en territorio ruso.
El ucraniano detenido en Italia por el sabotaje del Nord Strem rechaza su extradición a Alemania
El ucraniano detenido en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso 'Nord Stream' ha rechazado este viernes su extradición voluntaria a Alemania, que se decidirá ante el juez a partir del 3 de septiembre.
Así lo ha manifestado el acusado en una breve declaración ante el Tribunal de Apelación de Bologna (norte), negando también los delitos que la justicia alemana le imputa, según los medios locales.
Trump dice a Orbán estar "enojado" por los ataques ucranianos al oleoducto ruso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes estar "enojado" por el corte del suministro de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia causado por ataques ucranianos al oleoducto 'Druzhba' en Rusia, al responder a una queja del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Orban hizo pública la respuesta que recibió del jefe de la Casa Blanca a una carta que le envió denunciando la situación que afronta su país y la vecina Eslovaquia, dependientes para su abastecimiento de crudo de los suministros rusos que llegan a través del 'Druzhba'.
Zelenski asegura que Trump es la única persona capaz de detener a Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra. "No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión", dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso.
Rusia accede a mostrarse "flexible" ante varias propuestas de Trump sobre Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha accedido este viernes a mostrarse "flexible" ante varias de las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska. "El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad", ha aseverado el jefe de la diplomacia rusa en declaraciones a la cadena de televisión NBC News. Lavrov, que ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de rechazar "todos los principios para lograr un acuerdo presentados por Trump", ha manifestado que el magnate neoyorquino "puso sobre la mesa varias cuestiones que, en su opinión deben ser aceptadas". "Esto incluye que Ucrania no acceda a la OTAN y también algunos asuntos territoriales. Pero Zelenski ha dicho que no a todo", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que incluso ha dicho que no a la retirada de la ley que prohíbe hablar ruso. El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar un cita trilateral.
La OTAN ofrece garantías de seguridad "robustas" para que Rusia no vuelva a atacar Ucrania
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este viernes durante una rueda de prensa en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se está trabajando para "definir" garantías de seguridad "robustas" que aseguren que Rusia respetará un futuro acuerdo de paz. "Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora", dijo Rutte, para que cuando se celebre la cumbre entre Zelenski y el mandatario ruso, Vladímir Putin, el ucraniano "cuente con el respaldo inequívoco de los amigos de Ucrania, asegurando que Rusia respetará cualquier acuerdo". "Estamos trabajando juntos, Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para garantizar que las garantías de seguridad sean tales que Vladímir Putin, sentado en Moscú, nunca más vuelva a intentar atacar Ucrania", añadió.
Hungría denuncia otro ataque a su "seguridad energética" tras el bombardeo ucraniano al oleoducto Druzhba
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo ucraniano de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa.
"Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz.
Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo.
Ucrania lanza nuevos ataques sobre la localidad de Kostantínovka, golpeada en los últimos días
Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes nuevos ataques sobre la golpeada localidad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk, objetivo durante toda la semana de las Fuerzas Armadas rusas.
En la última noche, esta localidad ha vuelto a ser hostigada por la artillería rusa. "Los ataques duraron varias horas y dejaron una importante destrucción de la infraestructura civil", ha lamentado el alcalde de la ciudad, Sergei Gorbunov.
"Estos bombardeos dan testimonio del terror constante de los civiles y de los ataques sistemáticos contra objetos de carácter civil, lo que es una violación manifiesta del Derecho Internacional Humanitario", ha alertado el alcalde de Kostantínovka en su perfil de la red social Facebook.
