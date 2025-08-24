En Directo

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Netanyahu pide acelerar los plazos para tomar Gaza y el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de cara a la invasión

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes.

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

