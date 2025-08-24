En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Netanyahu pide acelerar los plazos para tomar Gaza y el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de cara a la invasión
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Israel mata al menos a ocho personas
Al menos ocho personas murieron desde la madrugada de este domingo en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, la mitad de ellas mientras buscaban ayuda humanitaria, informaron a EFE fuentes médicas locales. Cuatro de las víctimas fallecieron cuando intentaban conseguir comida cerca del punto de distribución de ayuda humanitaria de Netzarim, en el centro de la Franja, sumándose a más de 2.000 gazatíes que han perdido la vida en ese contexto, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.
Un teniente israelí muere tras una explosión en el sur de Gaza
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de la muerte en la tarde de este sábado del teniente Ori Gerlic, de 20 años de edad y comandante de un pelotón cuando falleció por una explosión de material israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Gerlic, originario de Meitar "cayó en la batalla en el sur de la Franja de Gaza", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado oficial. El militar era comandante de pelotón en el Batallón Shimshon de la Brigada Kfir.
Distintos medios han informado de que Gerlic murió cerca de Jan Yunis debido a la detonación de material militar israelí durante un ataque contra la milicia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Argelia considera que la hambruna en Gaza responde a la "gestión de la ocupación israelí"
Argelia consideró este sábado que la hambruna en Gaza, denunciada por la ONU, no es el resultado de circunstancias "imperiosas", sino más bien de "una elección política" y de "la planificación y gestión de la ocupación israelí".
El país magrebí, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, llamó a la comunidad internacional a frenar el denominado proyecto de "Gran Israel" y a impulsar la solución de "dos Estados" tras la declaración oficial de la hambruna, informó en un comunicado.
"Argelia llama a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a asumir sus responsabilidades en la acción colectiva necesaria para cancelar el proyecto del "Gran Israel", indicó.
Las consecuencias de la hambruna
Al menos ocho personas han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola a la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros, según fuentes médicas locales. "Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición. Esto eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños" desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, detalló este sábado en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí.
Al menos 36 muertos más
Al menos 36 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de las operaciones militares israelíes desde el amanecer de este sábado, según el balance proporcionado por los distintos hospitales del enclave palestino y citado por medios árabes. Entre los fallecidos habría al menos ocho personas que murieron cuando estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en medio de la grave crisis por falta de alimentos provocada por el bloqueo israelí, según recoge la cadena de televisión Al Yazira.
Críticas desde Dinamarca
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha denunciado que la confirmación oficial de la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores formulada ayer por Naciones Unidas es "absolutamente espantosa" y así se lo ha hecho saber en llamada telefónica al presidente israelí, Isaac Herzog. "Es evidente que Israel ha ido demasiado lejos" en su ofensiva contra las milicias palestinas, que se ha llevado por delante a la población civil de Gaza. "Lo más importante, aquí y ahora, es que entre mucha más ayuda de emergencia en Gaza. Especialmente para los niños", ha subrayado.
La popularidad de Netanyahu
Un 62 por ciento de israelíes se han declarado convencidos de que el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya no cuenta con la confianza de la mayoría de la población en medio de un elevado nivel de descontento con la nueva ofensiva inminente que está preparando contra la ciudad de Gaza. La ofensiva fue objeto de la repulsa de una multitudinaria manifestación la semana pasada, cuando entre 200.000 y 500.000 personas -- según estimaciones de la Policía y organizadores -- marcharon por Tel Aviv para pedir la suspensión inmediata de una operación que podría constituir una sentencia de muerte para los veinte rehenes que siguen vivos en manos de las milicias palestinas del enclave.
Israel mata a 17 palestinos
El Ejército israelí bombardeó la madrugada de este sábado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur), matando a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser. Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años.
La ONU reivindica que la declaración de hambruna en Gaza debe "llevar a la acción"
La ONU reivindicó este viernes que la declaración de hambruna en la Franja de Gaza debe "llevar a la acción", defendió la rigurosidad del informe de la CIF y dijo esperar que la "atención del mundo" vuelva al enclave para evitar así más muertes.
Así lo transmitieron responsables de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una intervención virtual en la sede de la organización en Nueva York.
Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos por el bloqueo interno a sus medidas contra Israel
El ministro en funciones para Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, anunció este viernes su dimisión debido a bloqueos dentro del gabinete de coalición a su intento de tomar medidas contra Israel que considera “necesarias”, dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania. (Seguir leyendo)
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción
- En la pelea de Nules con un apuñalado había delincuentes habituales y gente de otros pueblos
- El Villarreal ya tiene dupla atacante para recibir al Girona