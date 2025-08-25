Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Siria confirma conversaciones "avanzadas" para un acuerdo de seguridad con Israel

El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, ha confirmado este domingo que el país árabe se encuentra en una fase "avanzada" para alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con Israel que respete la línea de separación delimitada tras el fin de la guerra árabe-israelí de 1973 que el Ejército israelí ha atacado en reiteradas ocasiones aprovechando el derrocamiento en diciembre de 2024 del Gobierno de Bashar al Assad.

Así lo ha anunciado el mandatario durante un encuentro con medios de comunicación árabes en el que ha señalado que hay más probabilidades de alcanzar un pacto con las autoridades israelíes que de lo contrario, si bien ha descartado que este sea el momento adecuado para un acuerdo de paz con el país vecino.