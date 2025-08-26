Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Macron ve "intolerable" el ataque de Israel contra un hospital en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado de "intolerable" el ataque perpetrado este lunes por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que se ha saldado con la muerte de cuatro periodistas y otra decena de personas, en una conversación telefónica que ha mantenido con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, quien ha incidido en que las víctimas eran "civiles inocentes desarmados".

"Acabo de hablar con el emir de Qatar. Hablamos de la dramática situación en Gaza. Reducir a la población a la inanición es un crimen que debe cesar de inmediato", ha anunciado en su cuenta de la red social X, antes de denunciar el "intolerable" ataque israelí de la mañana de este lunes y pedir al Gobierno de este país que "respete el Derecho Internacional".