En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Un ataque de las Fuerzas de Defensa israelíes contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos y otros tres heridos

Paquetes de ayuda, lanzados desde un avión, caen sobre Gaza.

Paquetes de ayuda, lanzados desde un avión, caen sobre Gaza.

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

