Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El Ejército israelí intercepta un misil lanzado desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este miércoles la interceptación de un misil procedente de Yemen que ha hecho saltar las alarmas en varios puntos del país, en lo que parece el primer lanzamiento de los hutíes desde los bombardeos ejecutados el domingo por la aviación israelí contra la capital yemení, Saná, que dejaron al menos diez muertos un centenar de heridos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado que un misil ha sido lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha anunciado el Ejército israelí en una primera y breve publicación compartida en su canal de Telegram.