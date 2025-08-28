Xi Jinping recibirá la semana próxima a Kim Jong-un y Vladímir Putin en el gran desfile militar por el Día de la Victoria

Kim Jong-un atenderá el miércoles en Pekín el desfile militar que conmemorará el 80 aniversario de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera de sus salidas es noticia por infrecuente: apenas un decena en 15 años. Esta, además, le empujará a terrenos desconocidos: el líder más reacio del mundo a juntarse con el gremio, y que sólo rompe su soledad en formatos bilaterales, compartirá el palco con una treintena de colegas internacionales. En la foto saldrá con Xi Jinping y Vladímir Putin, entre otros, lo que provocará las inquietudes en Occidente.

Lo ha confirmado este jueves el Ministerio de Exteriores chino recordando la "amistad tradicional" y avanzando que seguirán colaborando por "la paz y estabilidad regional". En el anterior desfile, una década atrás, Kim había enviado a un alto cargo del Gobierno. No ha pisado Pekín en el último lustro a pesar de los estrechos lazos económicos. China concentró el 97% del comercio internacional norcoreano, seguida muy de lejos de Rusia, con el 1,2%.

Las relaciones sino-norcoreanas fueron turbulentas tras la subida al poder de Kim por sus repetidos desmanes misilísticos y nucleares. Xi no le concedió audiencia durante sus seis primeros años a pesar de que los líderes chinos acostumbraban a estrenarse en sus viajes con su viejo aliado en el continente. Kim respondió a la descortesía programando sus lanzamientos de misiles y ensayos nucleares cada vez que Pekín organizaba una cumbre internacional para robarle la atención mediática global. Su prensa le recordaba en aquellos días a China que quedaba a tiro de sus misiles nucleares. Aquella vieja hermandad, nacida en el auxilio chino en la guerra de Corea, quedaba muy lejos.

Equilibrios de Pionyang

Las negociaciones por la desnuclearización de la península coreana entre Pionyang y Washington corrigieron el rumbo. Kim buscaba el respaldo chino para sentirse más fuerte y Pekín no quería quedarse fuera de foco en el histórico proceso. Hasta Singapur, la primera de las cumbres con Donald Trump, llegó Kim con un Boeing de AirChina prestado por Pekín para que la comparación de su mohoso avión presidencial exsoviético con el Air Force One no fuera tan sangrante. Hasta cuatro veces viajó Kim a China en un año para informar de la marcha de las negociaciones y pactar la estrategia futura. El contexto actual explica la sorprendente visita de Kim. Trump reveló recientemente que le apetecía reunirse de nuevo con Kim así que aquellas negociaciones pueden retomarse. Es conocida su táctica de presionar a la otra parte, a menudo dándole a entender de que carece de opciones, así que sumar a Pekín y Moscú como padrinos para mostrar que sí las tiene parece la estrategia idónea.

Corea del Norte ha perfeccionado durante décadas su hábil balanceo entre China y Rusia, siempre buscando el sol que más calienta. Sus reuniones con Putin y el acuerdo de defensa en el último años firmado acreditan su cercanía a Moscú pero le urge un análisis a largo plazo. La economía rusa carece de la fortaleza para mantener a flote a la norcoreana y existe el riesgo de que su cooperación mengüe tras la guerra de Ucrania.

EEUU y Europa, ausentes

En el desfile anterior hubo una representación nutrida de Occidente: Francia, Italia, Holanda, el Reino Unido... El motivo, la celebración de la derrota del fascismo, los concita a todos. Pero la presencia de Putin ha alejado a Estados Unidos y Europa en esta. Sólo acudirán Aleksandar Vucic, presidente serbio, y Robert Fico, primer ministro eslovaco. El resto de la nómina pertenece al sur global: Malasia, Birmania, Pakistán, Irán, Bielorusia, Cuba, Indonesia…

Las vísperas han generado el enésimo roce entre China y Japón. Esta habría pedido a varios gobiernos que se ausentaran de los fastos por su "aroma antijaponés" y no es aventurada la sospecha cuando China habla de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa. Pekín ha exigido explicaciones a Tokio y que asuma con sinceridad las atrocidades de su imperialismo de una vez por todas.