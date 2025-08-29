Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza
EFE
Jerusalén
Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza, anunció este viernes el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu.
Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.
"La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu en su mensaje.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula
- Los animales exóticos incautados se quedan por ahora en el zoo clandestino de Nules
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia